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«Стерненко в розшуку» – в Одеському обласному ТЦК зробили заяву

«Стерненко в розшуку» – в Одеському обласному ТЦК зробили заяву

Активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що він перебуває в розшуку через неявку в ТЦК за повісткою. Про це він дізнався у ЗМІ, але офіційних підтверджень не знайшов. В Одеському обласному ТЦК прояснили ситуацію.

7 листопада Сергій Стерненко заявив, що перебуває в розшуку через неявку в ТЦК. За його словами, він дізнався про це не від правоохоронців, а від забороненого в Україні проросійського видання Страна і Russia Today.

У документі, поширеному зазначеними виданнями було вказано, що в розшук блогера подав Приморський РТЦК. А коли Стерненко вирішив перевірити інформацію в застосунку Резерв+, виявилося, що в жодному розшуку він не перебуває.

Активіст також додав, що «це може бути “привіт” від армійської системи за критику і заклики провести реформу, якої вимагають наші військові».

В Одеському обласному центрі комплектування прокоментували ситуацію, зазначивши, що Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей.

В ТЦК заявили, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК і СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку.

Тепер він направлений на військово-лікарську комісію (ВЛК).

«Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного та вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу», – йдеться в заяві.

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Також військові прокоментували заяви волонтера про «помсту» за його критику військових структур.

«Такі звинувачення є безпідставними і мають на меті викликати симпатію в громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК і СП. Наголошуємо, що військові інституції діють винятково в рамках законодавства, йдеться в заяві ТЦК. – Закликаємо громадян об’єктивно сприймати такі заяви та розуміти, що наші дії спрямовані виключно на забезпечення національної безпеки та обороноздатності країни».

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