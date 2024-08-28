В одеському ресторані співали пісні путініста Олександра Розенбаума

Відео опублікував у своєму Telegram-каналі активіст Дем’ян Ганул.

За словами Ганула, йдеться про ресторан «Дача» на Французькому бульварі.

На відео, яке розповсюдили напередодні місцеві Телеграм-канали, музикант ресторану виконує під гітару перед відвідувачами пісню Розенбаума «Скрипаль Моня», і це викликало обурення у проукраїнської частини суспільства.

«Олександр Розенбаум підтримав війну в Україні, заявивши, що спеціальна військова операція «була необхідністю та викликана трагічною ситуацією, яка розгортається у сусідній країні. Ось так, в одеському ресторані продовжують співати пісні негідників, які підтримали війну проти України», – коментує активіст.

Власник закладу, відомий одеський ресторатор Сава Лібкін (якому, до речі, Ганул дорікнув проросійській позиції і назвав «ватником»), ситуацію поки не коментував.

Раніше в подібний скандал потрапив одеський ресторан «Веранда» на Ланжероні.

Також «Одеське життя» розповідало про мовний скандал, який спалахнув нещодавно у кафе Burger Z у Затоці, де, за словами відвідувачки закладу, її відмовилися обстуджувати державною мовою і навіть виставили на вулицю.

Олександр Розенбаум та війна в Україні

Олександр Розенбаум – советський та російський автор-виконавець, співак, композитор, поет, актор і письменник, заслужений артист росії, народний артист рф.

У минулому – депутат держдуми росії від провладної партії «Єдина росія». Підтримує політику свого президента путіна.

Олександр Розенбаум також підтримав війну в Україні, заявивши, що так звана «СВО» «була необхідністю та викликана трагічною ситуацією, яка розгортається у сусідній країні». При цьому він окреслив свою любов до України та глибоке співчуття українського народу.

Незважаючи на те, що всі предки артиста з боку батька були родом з України, Розенбаум, як і раніше, вважає себе громадянином Радянського Союзу, а Україну – «частиною великої єдиної Батьківщини». При цьому він не може засудити нападу росії на Україну, оскільки вважає це «правильним інструментом боротьби з фашистським режимом у Києві».

Крім того, Олександр Розенбаум висловлював підтримку окупованому росіянами Донбасу.

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