В Одесі засудили адміністратора «повісткових» телеграм-каналів

В Одесі адміністратору телеграм-каналів за розкриття локацій, де роздавали повістки, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці.

Про це йдеться в ухвалі Приморського районного суду Одеси.

За матеріалами справи, обвинувачений – уродженець Токмака Запорізької області, який працював механіком на «Новій пошті». У Telegram він створив два канали, де в режимі реального часу інформував людей про місцезнаходження працівників ТЦК, додаючи фотографії та відео.

Суд зазначив, що підозрюваний свідомо діяв на шкоду національній безпеці, поширюючи через месенджер Telegram інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів. Це, на думку слідства, могло призвести до зниження обороноздатності держави.

Слідчий наголосив на наявності ризиків, пов’язаних із переховуванням підозрюваного або перешкоджанням перебігу розслідування, які обґрунтовують необхідність тримання під вартою.

Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, до 22 грудня, без можливості внесення застави.

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