Про це повідомляє пресслужба мерії міста.
«Цього року Дні вшанування пам’яті померлих проводяться 26 і 27 квітня. Комунальники виконують роботи з приведення територій кладовищ до належного санітарного стану. Підрізають кущі та дерева, упорядковують газони, косять траву, прибирають і вивозять сміття. Також за потреби ремонтують огорожі й будівлі, фарбують туалети та вхідні групи кладовищ, перевіряють водорозбірні колонки тощо», – йдеться в повідомленні.
До робіт із прибирання територій одеських кладовищ залучено 75 працівників підприємства. Вже вивезено близько 1500 кубометрів сміття. Роботи тривають.
КП «Спецпідприємство комунально-побутового обслуговування» здійснює поточне утримання та експлуатацію 11 кладовищ і крематорію.
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