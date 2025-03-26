Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

На початку січня одесити повідомили через електронний сервіс «Екозагроза» в Держекоінспекцію про стихійне звалище в районі Застави.

Інспекція перевірила територію і виявила звалище побутових відходів і сухих гілок, яке виявили в районі станції Одеса-Застава-1 – на перехресті 1-ї Станційної та Вокзальної вулиць.

Для ліквідації сміття фахівці відомства направили звернення до Одеської міської ради. Територію прибрали комунальники КП ЖКС «Хмельницький», повернувши їй належний вигляд.

Також держінспектори підтвердили факт незаконного розміщення побутових і будівельних відходів на території Ананьївської міської ради Подільського району Одеської області.

Масштабні роботи з прибирання території провело місцеве КП «Місто сервіс Ананьївської міської ради»: будівельні відходи відсортовані та складені, а побутові – вивезені на утилізацію.

Площа ліквідованого звалища – 0,15 га!

«Помітили несанкціоноване звалище? Повідомляйте через «ЕкоЗагрозу» і разом дбаємо про довкілля», – зазначили в Держекоінспекції.

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