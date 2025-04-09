Про це повідомили в поліції Одеської області.
8 квітня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на кладовищі в Ананьєвому вимазано невідомою речовиною п’ять надгробків. Виявили це родичі померлих.
Поліцейські встановили, що пам’ятники розмалювала губною помадою місцева 12-річна школярка. Дівчинка таким чином розважалася.
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Оскільки дівчинка не досягла віку, з якого настає відповідальність, то за дії доньки відповідатиме мати. Щодо жінки склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 184 КУпАП. Їй загрожує штраф у сумі 5100 гривень.
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