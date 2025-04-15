Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
«В этом году Дни памяти усопших проводятся 26 и 27 апреля. Коммунальщики выполняют работы по приведению территорий кладбищ в надлежащий санитарный вид. Подрезают кусты и деревья, приводят в порядок газоны, выполняют покос травы, убирают и вывозят мусор. Также при необходимости проводят ремонт ограждений и зданий, окрашивают туалеты и входные группы в кладбища, проверяют водоразборные колонки и т.д.», – отмечается в сообщении.
В работах по уборке территорий одесских кладбищ задействовано 75 работников предприятия. Уже вывезено около 1500 кубометров мусора. Работы продолжаются.
КП «Спецпредприятие коммунально-бытового обслуживания» осуществляет текущее содержание и эксплуатацию 11 кладбищ и крематория.
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