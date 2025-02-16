Як повідомили сьогодні у прес-службі обласного управління поліції, неприємний інцидент мав місце на кладовищі в одному із сіл Курісовської територіальної громади Березовського району. Про нього повідомив у поліцію сьогодні вранці, 16 лютого, голова громади.

У поліції попередньо встановили, що невідомі пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів.

На місці працювали співробітники територіального підрозділу поліції. Наразі правоохоронці встановлюють особи вандалів.

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