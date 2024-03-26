В Одесі перейменували п’ять вулиць на честь героїв України: які саме (відео)

— Згідно з Законом України про деколонізацію, в Одесі проходить перейменування низки вулиць. Міською радою витримані вимоги Закону та інших нормативно-правових актів — зокрема, й встановлені терміни. Всі перейменування розглядаються історико-топонімічною комісією – дорадчим органом при виконкомі Одеської міської ради, який створено рішенням Виконкому саме для вирішення цих питань. В її складі — історики, краєзнавці, громадські діячі. Люди, які мають шану в суспільстві. І, звісно, всі перейменування проходять процедуру обговорення з громадськістю, — розповів міський голова Генадій Труханов.

Які вулиці в Одесі перейменують на честь Героїв України

На честь героїв, які загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України перейменовано наступні вулиці в Одесі:

вулицю Генерала Бочарова перейменовано на честь майстер-сержанта СБУ В’ячеслава Бувалкіна;

вулицю Махачкалінську перейменовано на честь Віталія Блажка, який тут жив та ходив до школи;

вулицю Каманіна перейменовано на честь Валерія Самофалова;

вулицю Марії Демченко перейменовано на честь Дениса Максишка;

вулицю Якутську перейменовано на честь Ігоря Бедзая.

Усі перейменування розглядаються Історико-топонімічною комісією при Виконавчому комітеті Одеської міської ради. До її складу входять історики, краєзнавці, громадські діячі. Всі перейменування попередньо проходять процедуру обговорення з громадськістю.