В Одесі перейменували п’ять вулиць на честь героїв України: які саме (відео)

Рішення про перейменування п’яти вулиць Одеси на честь Героїв України, які віддали свої життя за незалежність країни ухвалив 25 березня мер Одеси Геннадій Труханов. Перейменування вулиць приурочено до низки значущих історичних дат. Про це повідомляє одеська міськрада.
— Згідно з Законом України про деколонізацію, в Одесі проходить перейменування низки вулиць. Міською радою витримані вимоги Закону та інших нормативно-правових актів — зокрема, й встановлені терміни. Всі перейменування розглядаються історико-топонімічною комісією – дорадчим органом при виконкомі Одеської міської ради, який створено рішенням Виконкому саме для вирішення цих питань. В її складі — історики, краєзнавці, громадські діячі. Люди, які мають шану в суспільстві. І, звісно, всі перейменування проходять процедуру обговорення з громадськістю, — розповів міський голова Генадій Труханов.
Які вулиці в Одесі перейменують на честь Героїв України
На честь героїв, які загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України перейменовано наступні вулиці в Одесі:
- вулицю Генерала Бочарова перейменовано на честь майстер-сержанта СБУ В’ячеслава Бувалкіна;
- вулицю Махачкалінську перейменовано на честь Віталія Блажка, який тут жив та ходив до школи;
- вулицю Каманіна перейменовано на честь Валерія Самофалова;
- вулицю Марії Демченко перейменовано на честь Дениса Максишка;
- вулицю Якутську перейменовано на честь Ігоря Бедзая.
Усі перейменування розглядаються Історико-топонімічною комісією при Виконавчому комітеті Одеської міської ради. До її складу входять історики, краєзнавці, громадські діячі. Всі перейменування попередньо проходять процедуру обговорення з громадськістю.