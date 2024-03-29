В Одесі перейменують проспект Гагаріна, сквер та ще 8 вулиць: нові назви

Одеса продовжує змінювати назви топонімічних об’єктів – вулиць, парків, пам’ятників. 28 березня 2024 року спеціальна комісія при міській раді погодила нові імена для проспекту Гагаріна, Червоного скверу та ще 8 вулиць. “Одеське Життя” розповідає, якими будуть їхні нові назви та походження нових імен.
Деколонізація та декомунізація в Одесі триває
Як повідомили “Одеському Життю” у топонімічній комісії при Одеській міській раді, нові назви будуть рекомендовані муніципальним депутатам, які, згідно із законом, ухвалюють остаточне рішення.
Необхідність перейменувати топонімічні об’єкти виникла у зв’язку із законами України про деколонізацію та декомунізацію. Країна позбавляється назв, що нав’язують російські імперські наративи та ідеологію тоталітарного радянського комуністичного режиму.
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Десять старих та нових одеських назв
Рекомендовані такі варіанти перейменування вулиць, проспекту та провулків:
- Гагаріна проспект – Незламних проспект
- Червоний сквер – Десмета сквер
- Магнітогорський 2-й провулок – Параджановський провулок
- Магнітогорський 3-й провулок – продовження Параджановського провулка
- 1-й Орловський провулок – Беркевича провулок
- 2-й Орловський провулок – Кононовича провулок
- Восьмого Березня 4-а Лінія – Фахова вулиця
- Пролетарський 3-й провулок – Географічний провулок
- Ползунова вулиця – Буковинська вулиця
- Повзуновий провулок – Хотинський провулок
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Походження нових назв
Проспект Незланих. Названий – на честь людей, яких не можна побороти, підкорити, зламати тощо; непереможних. Слово означає щось дуже міцне, що не можна розбити, зігнути, зруйнувати тощо; Когось, кого не можна подолати, підкорити, зламати, бо він вірний своїм переконанням. Нині український народ виявляє якість незламності у боротьбі з російськими агресорами та окупантами.
Сквер Десмета. Жак-Луї Десме (Десмет) (1761-1839) – французький садівник, мер Сен-Дені у 1812-1814 роках. З 1818 р. на запрошення А. Ланжерона оселився в Одесі, де організував Ботанічний сад (територія між Семінарською, просп. Гагаріна, Канатною та Французьким бульваром), який мав стати розплідником дерев для всього регіону. Таку ж роль виконувала дача Десмета на Хаджибейському лимані, де було розбито парк, після смерті Десмета було викуплено для облаштування там грязелікарні. Займався завезенням до Одеси нових порід дерев і кущів, зробив значний внесок у озеленення міста.
Параджанівський провулок. Сергій Параджанов – це український та вірменський кінорежисер, сценарист, композитор. Один із представників хвилі «українського поетичного кіно». Найбільш відома його картина “Тіні забутих предків”. Вона посідає перше місце у списку 100 найкращих українських фільмів.
Провулок Беркевича. Леопольд Хомич Беркевич (1828–1897) – професор Одеського Новоросійського університету на кафедрі астрономії, засновник астрономічної освіти та астрономічних досліджень в Одесі, засновник та перший директор (1871–1880) університетської астрономії.
Провулок Кононовича. Олександр Костянтинович Кононович (1850–1910) – астроном, вчитель математики та фізики у Рішельєвській гімназії (1876–1881). З 1881 – другий директор університетської астрономічної обсерваторії, досяг її переоснащення. Щодо цього активно співпрацював з одеським винахідником І. Тимченком. З 1883 р. професор одеського Новоросійського університету на кафедрі астрономії.
Фахова вулиця (вулиця фахівців). Тут жили і працювали фахівці: професіонали своєї справи, майстри — люди, які мають спеціальні знання та навички у своїй галузі.
Географічний провулок. Названий на честь науки географії та однойменного напряму навчання.
Вулиця Буковинська. Північна Буковина – історико-географічний регіон України, історичним та адміністративним центром якого є місто Чернівці. Вулицю буковинську перетинатиме вулиця Чернівецька.
Хотинський провулок. Місто Хотин – історичне місто в Чернівецькій області, в ньому знаходиться відома історична пам’ятка – Хотинська фортеця, місце слави козацької зброї у Хотинській війні 1621 року.
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