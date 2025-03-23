Про це сказано в тексті вироку Київського районного суду Одеси від 18 березня 2025 року, який оприлюднений в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань.

Згідно з матеріалами справи, 8 березня 2024 року чоловік дав інтерв’ю грецькій радіостанції Focus FM 103.6, в якому висловив сумніви щодо причетності Росії до руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору та готелю «Одеса» і натякнув, що відповідальність за руйнування цих об’єктів повинна нести Україна.

Крім того, грек заявив, що більшість одеситів нібито хочуть, щоб їхнє місто «звільнили». А удари Росії по портовій інфраструктурі він пояснив тим, що українські війська нібито розміщували у порту озброєння.

Більше того, громадянин Греції назвав «театральною виставою» візит до Одеси у березні минулого року президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

«Приїжджав прем’єр-міністр Греції. Я не буду його характеризувати: намагаюсь стриматися. Разом із свитою він вирішив з власних причин зіграти театральну виставу разом із президентом цієї країни (Володимиром Зеленським, – прим. ред.). Вони відвідали місто, відвідали центр міста, пішли та влаштували виставу у колишньому готелі “Одеса”…», – цитуються його слова у судових матеріалах.

Суд визнав грека винним у запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України) та засудив його до п’яти років позбавлення волі, втім, замінив це покарання роком іспитового строку.

Ще новини Одеси за темою: