Новини Одеси та Одеської області

Рівно рік тому росіяни атакували одеський Морвокзал

Рівно рік тому росіяни атакували одеський Морвокзал

Сьогодні, 25 вересня 2024 року, річниця однієї з найсерйозніших атак російських терористів по Одесі. Тоді окупанти масовано атакували місто як ударними дронами типу Shahed-136/131, так і ракетами «Онікс» і «Калібр». Внаслідок «прильоту» серйозно постраждали будівля Морвокзалу та привокзального готелю «Кемпінські-Одеса».

Дуже гучна ніч в Одесі

Ніч на 25 вересня 2023 року виявилася в Одесі дуже гучною: спочатку ворог почав атаку ударними безпілотниками-«шахедами», а пізніше наше місто прийняло на себе повний «асортимент» літаючої ворожої нечисті: в хід пішли і надзвукові ракети «Онікс», і крилаті ракети «Калібр».

Загалом, за інформацією військових, ворог направив по Одесі та області 19 «шахедів», 2 «Онікси» та 12 «Калібрів», які були запущені з корабля та підводного човна у Чорному морі.

19 «шахедів» та 11 «Калібрів» вдалося збити. Але одне з влучень довелося саме по будівлі одеського Морського вокзалу та сусіднього готелю. До того часу ця будівля вже кілька років перебувала в занедбаному стані, що проте не завадило розпропаганді роздзвонити про нібито вдалу ліквідацію в Одесі якоїсь «бази НАТО» (яка, вочевидь, розташовувалася якраз у покинутій будівлі привокзального готелю).

зруйнований готель на морвокзалі

Рятувальники гасять пожежу на одеському Морвокзалі, 25 вересня 2023 р.

Одесский Морвокзал после прилета

Читайте також: Пожежа в готелі та пошкоджений Морвокзал: наслідки ракетно-дронової атаки по Одесі (фото)

На місці спалахнула пожежа, яку пожежники оперативно загасили, але будівлю Морвокзалу, як і привокзальний готель було серйозно пошкоджено.

Крім того, тієї ночі були пошкоджені російськими снарядами елеватори, зернові ангари, вантажні термінали та адміністративні приміщення – всі ці об’єкти були цивільними. Також, руйнування отримали три навчальні заклади, заклад культури, багатоповерхівки та приватні будинки, було поранено жінку.

Памятник Жене моряка уцелел

Серед вогню та вибухів ракет одеситка міцно тримає дитину та дивиться за морський обрій в очікуванні свого чоловіка… Пам’ятник Дружині моряка на Одеському Морвокзалі вцілів під обстрілом

«Пам’ятник несмаку» лякає моторошним виглядом

Одеський Морвокзал після прильоту

Фото з Facebook-сторінки Андрія Ставніцера

Тоді ж бізнесмен Андрій Ставніцер – власник знищеного росіянами готелю «Кемпінськи-Одеса» розповів про своїх плани з реконструкції будівлі та набережній Одеського морвокзалу та плани, які перекреслила країна-терорист.

За словами Ставніцера, він мріяв побудувати в Одесі гарне місце променаду: з концертною залою, з причалом для круїзних лайнерів, із зимовою ковзанкою, велодоріжками, ресторанами та магазинами тощо.

При цьому він згадав і про те, що зруйнований готель – «пам’ятник безтурботності та несмаку» не подобався одеситам і давно потребував реконструкції.

Тоді ж Ставніцер пообіцяв, що набережна в центрі Одеси все ж таки буде.

«Все буде. Ми все відбудуємо. Не чекайте, тварини. Одеса буде такою ж гарною, якою вам ніколи не сниться у своїх жахливих кошмарах», – написав Ставніцер, звертаючись до росіян.

Ще на тему: Відомий одеський музикант заспівав пісню про нічні обстріли та згорілий Морвокзал (відео)

Але от коли збудуться ці плани, поки що невідомо, і нині в самому центрі Одеси височіє над морем обгоріла висотка…

Морвокзал після пожежі

Фото Марії Котової

Також нагадаємо, що зараз територію Морвокзалу закрито для відвідування, оскільки там розташовується військова база.

Вас також може зацікавити: Зруйнований одеський Морвокзал: таємниця його будівництва.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk