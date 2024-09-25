Рівно рік тому росіяни атакували одеський Морвокзал

Дуже гучна ніч в Одесі

Ніч на 25 вересня 2023 року виявилася в Одесі дуже гучною: спочатку ворог почав атаку ударними безпілотниками-«шахедами», а пізніше наше місто прийняло на себе повний «асортимент» літаючої ворожої нечисті: в хід пішли і надзвукові ракети «Онікс», і крилаті ракети «Калібр».

Загалом, за інформацією військових, ворог направив по Одесі та області 19 «шахедів», 2 «Онікси» та 12 «Калібрів», які були запущені з корабля та підводного човна у Чорному морі.

19 «шахедів» та 11 «Калібрів» вдалося збити. Але одне з влучень довелося саме по будівлі одеського Морського вокзалу та сусіднього готелю. До того часу ця будівля вже кілька років перебувала в занедбаному стані, що проте не завадило розпропаганді роздзвонити про нібито вдалу ліквідацію в Одесі якоїсь «бази НАТО» (яка, вочевидь, розташовувалася якраз у покинутій будівлі привокзального готелю).

На місці спалахнула пожежа, яку пожежники оперативно загасили, але будівлю Морвокзалу, як і привокзальний готель було серйозно пошкоджено.

Крім того, тієї ночі були пошкоджені російськими снарядами елеватори, зернові ангари, вантажні термінали та адміністративні приміщення – всі ці об’єкти були цивільними. Також, руйнування отримали три навчальні заклади, заклад культури, багатоповерхівки та приватні будинки, було поранено жінку.

«Пам’ятник несмаку» лякає моторошним виглядом

Тоді ж бізнесмен Андрій Ставніцер – власник знищеного росіянами готелю «Кемпінськи-Одеса» розповів про своїх плани з реконструкції будівлі та набережній Одеського морвокзалу та плани, які перекреслила країна-терорист.

За словами Ставніцера, він мріяв побудувати в Одесі гарне місце променаду: з концертною залою, з причалом для круїзних лайнерів, із зимовою ковзанкою, велодоріжками, ресторанами та магазинами тощо.

При цьому він згадав і про те, що зруйнований готель – «пам’ятник безтурботності та несмаку» не подобався одеситам і давно потребував реконструкції.

Тоді ж Ставніцер пообіцяв, що набережна в центрі Одеси все ж таки буде.

«Все буде. Ми все відбудуємо. Не чекайте, тварини. Одеса буде такою ж гарною, якою вам ніколи не сниться у своїх жахливих кошмарах», – написав Ставніцер, звертаючись до росіян.

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Але от коли збудуться ці плани, поки що невідомо, і нині в самому центрі Одеси височіє над морем обгоріла висотка…

Також нагадаємо, що зараз територію Морвокзалу закрито для відвідування, оскільки там розташовується військова база.

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