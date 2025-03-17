Нагадаємо, 23 липня 2023 року після чергового масованого ракетного удару по Одесі, було серйозно пошкоджено Спасо-Преображенський собор.

Згідно з умовами тендеру, підрядник має виконати низку завдань: замінити обладнання індивідуального теплового пункту, оновити опалення у верхній частині собору, на мінус першому та другому поверхах, а також у дзвіниці. Крім того, потрібно частково замінити обладнання котельні, зокрема блоки котлів № 11-20, і замінити труби від котельні до собору. Усі роботи необхідно завершити не пізніше 26 червня цього року.

Директор департаменту культури Одеської міської ради Іван Ліптуга розповів, що ЮНЕСКО вже виділила 78 тисяч євро на ремонт частини даху собору, де був епіцентр вибуху. Для цього уклали договір із одеською компанією «Стікон». Наступні кошти, сума яких ще не визначена, спрямують на відновлення системи опалення, включно з окремо розташованою котельнею, що також постраждала від удару. Раніше ми повідомляли, хто і за які гроші відновлюватиме головний собор Одеси.