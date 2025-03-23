Об этом сказано в тексте приговора Киевского районного суда Одессы от 18 марта 2025 года, который обнародован в Едином государственном реестре досудебного расследования.

Согласно материалам дела, 8 марта 2024 года мужчина дал интервью греческой радиостанции Focus FM 103.6, в котором выразил сомнения в причастности России к разрушению Спасо-Преображенского кафедрального собора и гостиницы «Одесса» и намекнул, что ответственность за разрушение этих объектов должна нести Украина.

Кроме того, грек заявил, что большинство одесситов якобы хотят, чтобы их город «освободили». А удары России по портовой инфраструктуре он объяснил тем, что украинские войска якобы размещали в порту вооружение.

Более того, гражданин Греции назвал «театральным спектаклем» визит в Одессу в марте прошлого года президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

«Приезжал премьер-министр Греции. Я не буду его характеризовать: пытаюсь сдержаться. Вместе со свитой он решил по своим причинам сыграть театральный спектакль вместе с президентом этой страны (Владимиром Зеленским, – прим. ред.). Они посетили город, посетили центр города, пошли и устроили спектакль в бывшем отеле «Одесса»…», – цитируются его слова в судебных материалах.

Суд признал грека виновным в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины) и приговорил его к пяти годам лишения свободы, впрочем, заменив это наказание годом испытательного срока.

Еще новости Одессы по теме: