Росія запустила ракету по президенту Зеленському та грецькому прем’єру, коли ті були в Одесі: загинули люди (фото)

Про це повідомив сам Володимир Зеленський під час брифінгу з грецьким прем’єром, який пройшов на Соборній площі, біля зруйнованого іншою російською ракетою Спасо-Преображенського собору.

Число загиблих і постраждалих президент не назвав, але в місцевих телеграм-каналах неофіційно пишуть про п’ятьох загиблих і таку ж кількість поранених. Ця інформація ще уточнюватиметься.

При цьому, як повідомляють грецькі медіа, політики та їхнє оточення не постраждали.

За словами Зеленського, він і Міцотакіс бачили удар по Одесі, коли перебували в порту, де знайомилися з роботою зернового коридору та оглядали об’єкти, що постраждали від російської агресії.

Президент України заявив, що російській армії все одно, що атакувати – мирних громадян чи військові цілі, і це знову лише підтверджує, що Україні потрібна потужніша система протиповітряної оборони для захисту від російського терору.

«Це військові, громадянські, міжнародні гості – цим людям байдуже. Вони або збожеволіли, або повністю не контролюють, як їхня терористична армія діє. Це свідчить про те, що нам, перш за все, потрібно захищатися. Найкраще це система протиповітряної оборони»,

– сказав президент.

Міцотакіс, у свою чергу, назвав атаку росії «вражаючим досвідом» та висловив солідарність з Україною. Він також підтвердив, що грецька делегація не постраждала від удару.

«Президент Зеленський та його штаб нам показували і пояснювали значення порту і те, що робиться, щоб відновити та посилити посилити український морський шлях і яку шкоду завдали атаки. Вже наприкінці ми почули звук сирен та вибухи, які були дуже близькі від нас. Ми не встигли піти до захищеного місця, це дуже вражаючий досвід»,

– сказав грецький прем’єр.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росія використала цього разу для своєї атаки балістичну ракету.