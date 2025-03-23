Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«В результаті професійної бойової роботи прикордонникам вдалося збити два смертельні БпЛА. Від щільного вогню уражені дрони-камікадзе розлетілися на уламки та впали в море», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Повітряного командування «Південь», вночі 23 березня 2025 року протиповітряною обороною Півдня України було збито 12 ворожих ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

За минулу добу, 22 березня, знищено п’ять розвідувальних БПЛА.

Загалом, як повідомляють Сили оборони Півдня України, за минулу добу російські окупанти завдали понад 500 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, зокрема «Ланцет», та здійснили 275 скидів із FPV-дронів. Найбільше постраждали прифронтові населені пункти Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

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