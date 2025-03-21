Інформацію оприлюднив віце-прем’єр з питань відновлення України Олексій Кулеба через свій Telegram-канал.

“Приємно вітати очільника Чехії в нашій державі. Наша зустріч відбулася в Одесі, яку Росія систематично атакує вночі”, — зазначив Кулеба, додавши: “Безпосередньо під час нашої розмови агресор запустив три групи дронів на місто“.

Згідно з повідомленням віце-прем’єра, під час зустрічі обговорювались питання безпеки морських шляхів, розмінування територій, відбудови країни та розвитку громад.

Чеська Республіка належить до провідних країн-донорів України. За три роки повномасштабного вторгнення Прага надала Києву допомогу на суму 900 мільйонів доларів – від гуманітарних програм до військового обладнання. Особливо відзначились протикорабельні системи “Нептун”, створені на базі чеських вантажівок Tatra, які суттєво зміцнили морську оборону України.

Чехія активно долучається до відновлення України через низку ініціатив:

Взяла шефство над Дніпропетровською областю

Модернізує дитячу лікарню Київської області

Впроваджує проєкти в інших регіонах

“Ми також узгодили розширення гуманітарної підтримки для постраждалих територій, включно з тимчасовим житлом для внутрішньо переміщених осіб та підтримкою медичних установ”, — підкреслив український урядовець.

Під час зустрічі, на якій були присутні керівники Одеської, Миколаївської та Херсонської військових адміністрацій, обговорювалась пряма допомога південним областям.

Кулеба запросив президента Чехії взяти участь у Конференції з відбудови України, запланованій на літо у Римі.

Росія не вперше обстрілює Одесу під час відвідувань міста керівниками інших держав. В березні минулого року від російської ракети ледь не загинув прем’єр міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

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