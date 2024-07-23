В Одесі чоловік напав на військового через «мову» та татуювання (відео)

«Говори на мове»

Інцидент стався днями на вулиці Бабеля в Одесі. На відео, яке опублікував у соцмережах відомий одеський активіст Дем’ян Ганул, представлено, як чоловік запитує опонента (яким, як з’ясувалося, був військовослужбовець): «Ты чего говоришь на русском языке? Носишь свастику. Говори на мове».

У відповідь на репліку: «Ти щось маєш проти мови?», він б’є військового, отримує кілька ударів у відповідь, а потім дістає ніж, але суперник ухиляється від бійки.

Наприкінці ролика чоловік заявляє: «Скоро все, б… поляжете», очевидно маючи на увазі українських військових. А це, зазначає Ганул, пряме порушення українського законодавства.

Як покарали скандаліста, який вчинив бійку з військовим

Після інциденту військовий написав заяву до поліції та СБУ, а Дем’ян Ганул пообіцяв, що якщо поліція не відреагує, то «ватним чортом» він займеться сам.

За словами активіста, особистість хулігана вже встановили і «почекати його біля будинку» для його однодумців не складе жодних проблем.

Сьогодні стало відомо, що стосовно чоловіка, який погрожував військовослужбовцеві ножем, правоохоронці склали адміністративний протокол за хуліганство.

Варто зазначити, що санкція статті за хуліганство передбачає “штраф у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімальних доходів громадян”.

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