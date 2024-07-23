В Одесі чоловік напав на військового через «мову» та татуювання (відео)

В Одесі чоловік напав на військового через «мову» та татуювання (відео)

В Одесі новий скандал за участю військовослужбовця та місцевого жителя очевидь проросійських поглядів. Чоловік вступив на вулиці у словесну суперечку з військовослужбовцем, одягненим по громадянці нібито через татуювання зі свастикою, а потім почав загрожувати йому ножем. У результаті призвідник «потрапив» на штраф.

«Говори на мове»

Інцидент стався днями на вулиці Бабеля в Одесі. На відео, яке опублікував у соцмережах відомий одеський активіст Дем’ян Ганул, представлено, як чоловік запитує опонента (яким, як з’ясувалося, був військовослужбовець): «Ты чего говоришь на русском языке? Носишь свастику. Говори на мове».

У відповідь на репліку: «Ти щось маєш проти мови?», він б’є військового, отримує кілька ударів у відповідь, а потім дістає ніж, але суперник ухиляється від бійки.

Наприкінці ролика чоловік заявляє: «Скоро все, б… поляжете», очевидно маючи на увазі українських військових. А це, зазначає Ганул, пряме порушення українського законодавства.

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Як покарали скандаліста, який вчинив бійку з військовим

Після інциденту військовий написав заяву до поліції та СБУ, а Дем’ян Ганул пообіцяв, що якщо поліція не відреагує, то «ватним чортом» він займеться сам.

За словами активіста, особистість хулігана вже встановили і «почекати його біля будинку» для його однодумців не складе жодних проблем.

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Сьогодні стало відомо, що стосовно чоловіка, який погрожував військовослужбовцеві ножем, правоохоронці склали адміністративний протокол за хуліганство.

Варто зазначити, що санкція статті за хуліганство передбачає “штраф у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімальних доходів громадян”.

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