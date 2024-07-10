Ресторан на Ланжероні потрапив у скандал через російськомовні пісні (відео)

Ресторан на Ланжероні потрапив у скандал через російськомовні пісні (відео)

Ресторан «Веранда» на одеському пляжі Ланжерон потрапив у мовний скандал через пісні російською мовою. Напередодні ряд телеграм-каналів розповсюдили відео закритого святкування хрестин у ресторані, де відвідувачі бурхливо розважаються під російськомовну «попсу».

На цей ролик звернув увагу відомий активіст Дем’ян Ганул.

До того ж, як стало відомо, вечірка відбулася після того, як російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій клініці «Охматдит» у Києві, коли загинули люди, зокрема й маленькі діти.

Як пояснила у «покаянному» відео представниця ресторану, заклад був в оренді, запланованій для свята ще місяць тому, і тому скасовувати захід не стали.

«Ми би жодним чином не влаштовували вечірку після жахливого обстрілу дитячої лікарні, і нам дуже прикро за цей випадок», – каже на відео представниця ресторану Ольга.

Вона також вибачилася перед тими, кого обурила ця ситуація і запевнила, що заклад уже ухвалив відповідне «кадрове рішення» щодо адміністратора, який не проконтролював музичний супровід заходу, і що подібне більше не повториться.

Ще на тему: На «вечорі нетворкінгу» в Одесі стався мовний скандал: подробиці.

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