В Одессе мужчина напал на военного из-за «мовы» и татуировки (видео)

«Говори на мове»

Инцидент произошел на днях на улице Бабеля в Одессе. На видео, которое опубликовал в соцсетях известный одесский активист Демьян Ганул, представлено, как мужчина спрашивает оппонента (которым, как выяснилось, был военнослужащий): «Ты чего говоришь на русском языке? Носишь свастику. Говори на мове».

В ответ на реплику: «Ты что-то имеешь против мови?», он бьет военного, получает несколько ударов в ответ, а потом достает нож, но соперник уклоняется от схватки.

В конце ролика мужчина заявляет: «Скоро все, б…, поляжете», очевидно имея в виду украинских военных. А это, как отмечает Ганул, прямое нарушение украинского законодательства.

Как наказали скандалиста, устроившего драку с военным

После инцидента военный написал заявление в полицию и СБУ, а Демьян Ганул пообещал, что если полиция не отреагирует, то «ватным чертом» займется он сам.

По словам активиста, личность хулигана уже установили и «подождать его возле дома» для его единомышленников не составит никаких проблем.

Сегодня стало известно, что в отношении мужчины, который угрожал военнослужащему ножом, правоохранители составили административный протокол за хулиганство.

Стоит отметить, что санкция статьи за хулиганство предусматривает «штраф в размере от трех до семи необлагаемых налогом минимальных доходов граждан».

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