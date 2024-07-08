В Одесі новий скандал із військовим: цього разу «відзначився» водій маршрутки

Про це розповів у соцмережах сам військовий. Його імені телеграм-канали, які розповсюдили цю історію, не вказують.

За словами чоловіка, інцидент трапився днями у міській маршрутці. Виходячи з транспорту, він надав водієві посвідчення УБД, на що той заявив: «Розплодилося вас тут, безкоштовно катаєтесь».

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А у відповідь на заперечення військового, що можливо завдяки йому та його побратимам він може жити і працювати, маршрутник парирував: «А хто сім’ю мою годуватиме? Вас щодня по 50 людей у ​​мене безкоштовно намагаються їздити».

У результаті захисник, будучи людиною неконфліктною і не бажаючи роздмухувати скандал, заплатив 15 гривень за проїзд, хоча, за його словами, за нього заступилися багато пасажирів.

«Ну я вийшов, сів на зупинці, закурив цигарку і думаю: так, ось це ось нормальна движуха: втратити здоров’я, залишитися в п’яти шпиталях за два роки війни, отримати УБД і заплатити за проїзд і ще й залишитися під … сом. Це жесть, куди ми котимося», – підсумував військовий.

Нагадаємо, раніше в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік спортивної зовнішності дуже грубо спілкується з людьми у військовій формі, посилає їх матом та бажає смерті військовослужбовцям України. На ситуацію не забарилися відреагувати місцеві активісти – вони побили чоловіка, а потім «здали» співробітникам ТЦК.

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