В Одесі відвідувач ветклініки обматюкав лікаря на протезах за те, що він не встав

Про це ветеран ЗСУ і лікар-ветеринар з Одеси Олексій Притула розповів в Instagram.

За його словами, він зіткнувся з цькуванням під час прийому сьогодні, 3 липня. Відвідувач прийшов зі своїм собакою і попросив встати, щоб оглянути чотирилапого пацієнта. На що Олексій Притула відсунувся від робочого столу і показав, що встати не може, бо без ніг. Чоловік, побачивши протези, одразу нецензурно вилаявся і вибіг з кабінету.

Олексій Притула опублікував відео з камер спостереження і прокоментував інцидент:

“Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя. Зі мною це, ну прям, поодинокий випадок. Поки що. Але я прекрасно розумію, що подібної наволочі навколо тьма. Я розумію, що юридично притягнути до відповідальності цю “людину” вкрай малоймовірно. Тому що, нагадую, бути уй***ом у нашій країні не протизаконно. Але нехай стане відомим”.

Довідка ОЖ

Олексій Притула отримав важке поранення і втратив обидві ноги під час наступу на Лиман у Донецькій області 30 вересня 2022 року.

До служби в ЗСУ Олексій працював ветеринаром. Після поранення розумів, що зможе повернутися до своєї цивільної професії. Чоловік отримав протези, пройшов реабілітацію, а його роботодавець облаштував для нього спеціально робоче місць, де він приймає своїх пухнастих пацієнтів.

Нагадаємо, Ірина Фаріон назвала російськомовних захисників “сбродом” і “московоротими”.