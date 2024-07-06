В Одесі фітнес-тренер обматюкав військового – «відповідь» прийшла швидко (відео)

В Одесі фітнес-тренер обматюкав військового – «відповідь» прийшла швидко (відео)

У Одесі черговий скандал за участю військових. Цього разу свій «великий розум» та «анекватність» продемонстрував фітнес-тренер клубу, розташованого у бізнес-центрі «Планета». Чоловік обклав матюком військового, але й цього йому здалося мало – він також побажав смерті всім, хто зараз захищає нашу країну від рашистських окупантів. Особу неадеквату вже встановили місцеві активісти, і після спілкування з ними зовнішність грубіяна, м’яко кажучи, трохи змінилася.

Про обурливий інцидент розповів сьогодні у себе у Facebook відомий одеський громадський активіст Дем’ян Ганул.

«Та мені по…й, що ти воював»

Спочатку Ганул оприлюднив відео, на якому чоловік, який, за словами активіста, працює фітнес-тренером в Одесі, «з властивою сепаратисту ненавистю» всіляко ображає військового на ресепшн фітнес-клубу і, до того ж, бажає смерті як йому, так і всім українським військовим.

«Мені було важко оглянути це відео до кінця, адреналін і бажання помсти переповнюють», – зізнався Дем’ян Ганул.

Він також додав, що особу кривдника військових встановлено – його звуть Свивастян Гогович.

Увага: на відео є ненормативна лексика:

З відео неясно, що спричинило конфлікт, але в будь-якому випадку поведінка чоловіка за стійкою ніяк не може бути зразком адекватного спілкування з відвідувачами і не є прийнятною в нашому суспільстві.

І, мабуть, такої ж думки дотримуються й активісти.

«Ми з хлопцями вже виїхали до нього, цього разу ніхто йому не допоможе», – зазначив Дем’ян Ганул.

«Я ж казав, не можна ображати військових»

І незабаром активіст опублікував дуже показові фото цього ж тренера: на них у чоловіка розбито обличчя (з чого можна дійти висновку, що «виховна розмова» вже відбулася).

«Я ж казав, не можна кривдити військових. Коли ці дол… зрозуміють, що не можна бути биком, навіть якщо ти фітнес тренер і трохи накачався», – прокоментував активіст.

Фітнес -тренер з Одеси обдурив військових і був покараний

Одесит-грубіян після спілкування з активістами

Але, як виявилось, це був ще не кінець історії.

Тренер-грубіян отримав повістку

Ще через якийсь час Ганул повідомив, що тренер, який образив військових, відразу ж отримав повістку і поїхав проходити ВЛК.

«Я проконтролював його трансфер до бусика, тепер військові матиму змогу запитати в нього, чому він бажав їм смерті», – резюмував активіст.

 

Ну і на завершення історії з биком тренером, який ображав військових☝🏻

Зразу отримав повістку та поїхав проходити ВЛК😎

Я проконтролював його трансфер до бусіка, тепер військові матиму змогу запитати в нього, чому він бажав їм смерті🤷🏻‍♂️

Опубліковано Дем’яний Ганул Субота, 6 липня 2024р.

Нагадаємо, аналогічний скандал вибухнув в Одесі минулого тижня. Тоді відвідувач ветклініки обматюкав лікаря-колишнього військового Олексія Притулу за те, що той не зміг встати і оглянути його собаку. Олексій втратив на фронті обидві ноги і зараз пересувається протезами. Він не став замовчувати цей інцидент і вже наступного дня стало відомо, що одесит, який лаяв у ветклініці ветерана на протезах вимушений був вибачитися перед потерпілим. А в поліції щодо нього склали адміністративний протокол.

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