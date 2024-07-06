Ким виявилися військові, яким побажав смерті одеський фітнес-тренер: нові подробиці конфлікту

Про це пише Телеграм-канал видання «Думська».

Нагадаємо, сьогодні в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік спортивної зовнішності дуже грубо спілкується з людьми у військовій формі, посилає їх матом та бажає смерті військовослужбовцям України. На ситуацію не забарилися відреагувати місцеві активісти, однак і їхні дії викликають низку питань.

Так, громадський діяч Дем’ян Ганул опублікував фото побитого тренера та відео, на якому побитого чоловіка «упаковують» у «мобілізаційний бус».

Крім того, одночасно із цими подіями на сторінках Севастьяна Гоговича (ім’я фітнес-тренера) у соцмережах з’явилися картинки антиукраїнського змісту. Показово, що всі вони були опубліковані після того моменту, коли його відвезли працівники ТЦК, а до цього нічого подібного чоловік не розміщував. Це може свідчити про те, що у нього відібрали телефон, попередньо змусивши його розблокувати, і таким чином «прикрасили» персональну сторінку.

Поліція цей інцидент поки що не прокоментувала. А в СБУ заявили, що не бачать у діях чоловіка, який обклав матюками військових, ознак злочину, передбаченого ст. 435-1 КК України – «образа честі та гідності військовослужбовця, загроза військовослужбовцю». Щодо дій активіста Дем’яна Ганула та його друзів, то їхнє можливе правопорушення не входить до компетенції спецслужби, зазначили у прес-центрі облуправління відомства.

Ситуацію прокоментував юрист Олександр Іванов.

«Мені, звичайно, складно судити, не знаючи контексту, але в будь-якому разі тренер явно ображав військовослужбовця саме через те, що той військовий. Чому СБУ не бачить складу ст. 435-1 Кримінального Кодексу не знаю. Щодо активістів, то вони теж багато чого наробили. Тут і легкі тілесні, і самовільне присвоєння владних повноважень, і, цілком імовірно, пограбування – якщо вони справді відібрали телефон. Мені дуже не сподобалося, що на побігеньках у активістів опинилися працівники ТЦК, які швидко з’явилися на місце і «упакували» людину, нехай і винну. Взагалі чому у нас служба у Збройних силах стала покаранням? Словом, ситуація вкрай неприємна, куди не подивися. Такого не має відбуватися у правовій цивілізованій державі. І точно це не сприятиме зміцненню обороноздатності країни», – зазначив юрист.

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Фото: скріншот з відео зі сторінки Дем’яна Ганула у Facebook