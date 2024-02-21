“Українським героям – великі вулиці”: в Одесі не згодні з перейменуванням вулиць

На сьогоднішній сесії на голосування винесуть питання про перейменування одеських вулиць і парків. Зранку ативісти принесли до мерії банер з іменами загиблих Герів, на честь яких, на їхню думку, мають бути названі такі вулиці Одеси:

вул. Генерала Бочарова на честь Владислава Бувалкіна ,

, вул. Генерала Петрова на честь Дениса Максишко ,

, вул. Жуковського на честь Віталія Блажка ,

, вул. Черняховського на честь Артура Савельєва ,

, вул. Посмітного на честь Євгенія Танцюри ,

, проспект Гагаріна – на честь Ігоря Бедзая.

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За словами пікетувальників, пропозицію про перейменування цих вулиць було озвучено депутатам ще 2 серпня 2023 року. Проте тільки одна з пропозицій була винесена на громадське обговорення – перейменування вулиці Бочарова на вулицю Владислава Бувалкіна. Однак на сесії 29 листопада 2023 року за перейменування вулиці не проголосували.

Представники ветеранського руху вважають, що до процесу перейменування вулиць потрібно підходити осмислено, особливо, коли йдеться про сучасних військових.

Учасників акції обурює, що імена героїв запропонували присвоїти невеликим вулицям на околицях Одеси: Махачкалинській – Віталія Блажка, Марії Демченко – Дениса Максишка, Якутській – Ігоря Бедзая.

“Мер намагається топонімічний простір заповнити нейтральними назвами, такими що і не вашим і не нашим. А імена героїв засунути на задвірки… Ми вимагаємо винести це питання на громадські обговорення. Залучити людей, які мають моральне право говорити про загиблих героїв, – родичів, командування, ветеранську спільноту”, – заявив журналістам один з організаторів акції Артем Карташов.

Фото – Думська