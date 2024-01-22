В Одесі перейменують відомі вулиці, парки та сквери: які пропонують назви

Сьогодні, 22 січня, в Одесі стартувало голосування щодо перейменування об’єктів топоніміки – обирають нові назви відомим вулицям, парку Горького та скверу Пушкіна. На обговорення, серед інших, винесли і назви вулиць, які пропонують перейменувати на честь загиблих Героїв.
Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.
Загалом планують перейменувати 46 об’єктів. Електронне обговорення проводиться з 22 січня до 8 лютого 2024 року на вебпорталі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин»: citizen.omr.gov.ua (http://citizen.omr.gov.ua/) у сервісі «Громадське обговорення». Процес електронного обговорення відображається у режимі реального часу.
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На сайті одеської міської ради наведено список вулиць та інших топонімів, що зміняться.
На честь загиблих Героїв пропонують назвати такі вулиці:
- Якутська вулиця — Ігоря Бедзая вулиця
- Марії Демченко вулиця — Дениса Максишка вулиця
- Махачкалинська вулиця — Віталія Блажка вулиця
- Каманіна вулиця — Валерія Самофалова вулиця.
Також представлені можливі варіанти нових назв:
- Байкальська вулиця — Юрія Єгорова вулиця
- Білоруська вулиця — Кастуся Калиновського вулиця
- Єнісейська вулиця — Юрія Коваленка вулиця
- Іванова 1-й провулок — Мерло провулок
- Іванова 2-й провулок — Каберне провулок
- Магнітогорська вулиця — Михайла Врубеля вулиця
- Магнітогорський провулок — Адольфа Лози провулок
- Магнітогорський 2-й провулок — Сергія Параджанова провулок
- Макарова вулиця — Контрадмірала Остроградського вулиця
- Молокова вулиця — Міхая Емінеску вулиця
- Новгородський 2-й провулок — Теофіла Фраєрмана провулок
- Омська вулиця — Василя Берладяну вулиця
- Писарева вулиця — Бориса Едуардса вулиця
- Щукіна провулок — Медовий провулок
- Більшовицький провулок — Савранський провулок
- Воронезька вулиця — Ізюмська вулиця
- Зоринська вулиця — Караїмська вулиця
- Красносільська вулиця — Ольвійська вулиця
- Курська вулиця — Бахмутська вулиця
- Лізи Чайкіної вулиця — Шевальових вулиця
- Орловський провулок — Надії Пучковської провулок
- Ростовська вулиця — Маріупольська вулиця
- Стахановський 4-й провулок — Школярський провулок
- Суворовська 9-та вулиця — Квітки-Основ’яненка вулиця
- Тургенєва вулиця — Андрія Сови вулиця
- Алея парку Перемоги — Алея Добровольців
- Алея парку Перемоги — Алея Рятувальників
- Єлисаветградський провулок — Халайджогло провулок
- Леваневського провулок — Гонсіоровського провулок
- Лідерсівський бульвар — Гетьмана Сагайдачного бульвар
- Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа
- Льва Толстого вулиця — Шолом-Алейхема вулиця
- Посмітного вулиця — Балтиморська вулиця
- Пролетарський провулок — Іони Отаманського провулок
- Пушкіна сквер — Рози вітрів сквер
- Черепанових 2-й провулок — Барвінковий провулок
- Генерала Доватора вулиця — Хортицька вулиця
- Горького ім. парк — Марка Твена парк
- Мічуріна вулиця — Петра Болбочана вулиця
- Новомосковська дорога — Чигиринська вулиця
- Онезька вулиця— Евлії Челебі вулиця
- Пестеля вулиця — Саймона Літмана вулиця.
Нагадаємо, раніше одесити не підтримали перейменування парку Горького на парк Дитячих мрій. Також проти перейменування вулиці Якутської у Київському районі Одеси на честь Ігоря Бедзая висловилися рідні Героя та Командування Військово-Морських Сил України. На думку військових, невелика вуличка Якутська не відповідає статусу звання Героя України.