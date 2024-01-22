В Одесі перейменують відомі вулиці, парки та сквери: які пропонують назви

Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.

Загалом планують перейменувати 46 об’єктів. Електронне обговорення проводиться з 22 січня до 8 лютого 2024 року на вебпорталі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин»: citizen.omr.gov.ua (http://citizen.omr.gov.ua/) у сервісі «Громадське обговорення». Процес електронного обговорення відображається у режимі реального часу.

На сайті одеської міської ради наведено список вулиць та інших топонімів, що зміняться.

На честь загиблих Героїв пропонують назвати такі вулиці:

Якутська вулиця — Ігоря Бедзая вулиця

Марії Демченко вулиця — Дениса Максишка вулиця

Махачкалинська вулиця — Віталія Блажка вулиця

Каманіна вулиця — Валерія Самофалова вулиця.

Також представлені можливі варіанти нових назв:

Байкальська вулиця — Юрія Єгорова вулиця

Білоруська вулиця — Кастуся Калиновського вулиця

Єнісейська вулиця — Юрія Коваленка вулиця

Іванова 1-й провулок — Мерло провулок

Іванова 2-й провулок — Каберне провулок

Магнітогорська вулиця — Михайла Врубеля вулиця

Магнітогорський провулок — Адольфа Лози провулок

Магнітогорський 2-й провулок — Сергія Параджанова провулок

Макарова вулиця — Контрадмірала Остроградського вулиця

Молокова вулиця — Міхая Емінеску вулиця

Новгородський 2-й провулок — Теофіла Фраєрмана провулок

Омська вулиця — Василя Берладяну вулиця

Писарева вулиця — Бориса Едуардса вулиця

Щукіна провулок — Медовий провулок

Більшовицький провулок — Савранський провулок

Воронезька вулиця — Ізюмська вулиця

Зоринська вулиця — Караїмська вулиця

Красносільська вулиця — Ольвійська вулиця

Курська вулиця — Бахмутська вулиця

Лізи Чайкіної вулиця — Шевальових вулиця

Орловський провулок — Надії Пучковської провулок

Ростовська вулиця — Маріупольська вулиця

Стахановський 4-й провулок — Школярський провулок

Суворовська 9-та вулиця — Квітки-Основ’яненка вулиця

Тургенєва вулиця — Андрія Сови вулиця

Алея парку Перемоги — Алея Добровольців

Алея парку Перемоги — Алея Рятувальників

Єлисаветградський провулок — Халайджогло провулок

Леваневського провулок — Гонсіоровського провулок

Лідерсівський бульвар — Гетьмана Сагайдачного бульвар

Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа

Льва Толстого вулиця — Шолом-Алейхема вулиця

Посмітного вулиця — Балтиморська вулиця

Пролетарський провулок — Іони Отаманського провулок

Пушкіна сквер — Рози вітрів сквер

Черепанових 2-й провулок — Барвінковий провулок

Генерала Доватора вулиця — Хортицька вулиця

Горького ім. парк — Марка Твена парк

Мічуріна вулиця — Петра Болбочана вулиця

Новомосковська дорога — Чигиринська вулиця

Онезька вулиця— Евлії Челебі вулиця

Пестеля вулиця — Саймона Літмана вулиця.

Нагадаємо, раніше одесити не підтримали перейменування парку Горького на парк Дитячих мрій. Також проти перейменування вулиці Якутської у Київському районі Одеси на честь Ігоря Бедзая висловилися рідні Героя та Командування Військово-Морських Сил України. На думку військових, невелика вуличка Якутська не відповідає статусу звання Героя України.