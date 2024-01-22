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В Одесі перейменують відомі вулиці, парки та сквери: які пропонують назви

В Одесі перейменують відомі вулиці, парки та сквери: які пропонують назви

Сьогодні, 22 січня, в Одесі стартувало голосування щодо перейменування об’єктів топоніміки – обирають нові назви відомим вулицям, парку Горького та скверу Пушкіна. На обговорення, серед інших, винесли і назви вулиць, які пропонують перейменувати на честь загиблих Героїв.

Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.

Загалом планують перейменувати 46 об’єктів. Електронне обговорення проводиться з 22 січня до 8 лютого 2024 року на вебпорталі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин»: citizen.omr.gov.ua (http://citizen.omr.gov.ua/) у сервісі «Громадське обговорення». Процес електронного обговорення відображається у режимі реального часу.

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На сайті одеської міської ради наведено список вулиць та інших топонімів, що зміняться.

На честь загиблих Героїв пропонують назвати такі вулиці:

  • Якутська вулиця — Ігоря Бедзая вулиця
  • Марії Демченко вулиця — Дениса Максишка вулиця
  • Махачкалинська вулиця — Віталія Блажка вулиця
  • Каманіна вулиця — Валерія Самофалова вулиця.

Також представлені можливі варіанти нових назв:

  • Байкальська вулиця — Юрія Єгорова вулиця
  • Білоруська вулиця — Кастуся Калиновського вулиця
  • Єнісейська вулиця — Юрія Коваленка вулиця
  • Іванова 1-й провулок — Мерло провулок
  • Іванова 2-й провулок — Каберне провулок
  • Магнітогорська вулиця — Михайла Врубеля вулиця
  • Магнітогорський провулок — Адольфа Лози провулок
  • Магнітогорський 2-й провулок — Сергія Параджанова провулок
  • Макарова вулиця — Контрадмірала Остроградського вулиця
  • Молокова вулиця — Міхая Емінеску вулиця
  • Новгородський 2-й провулок — Теофіла Фраєрмана провулок
  • Омська вулиця — Василя Берладяну вулиця
  • Писарева вулиця — Бориса Едуардса вулиця
  • Щукіна провулок — Медовий провулок
  • Більшовицький провулок — Савранський провулок
  • Воронезька вулиця — Ізюмська вулиця
  • Зоринська вулиця — Караїмська вулиця
  • Красносільська вулиця — Ольвійська вулиця
  • Курська вулиця — Бахмутська вулиця
  • Лізи Чайкіної вулиця — Шевальових вулиця
  • Орловський провулок — Надії Пучковської провулок
  • Ростовська вулиця — Маріупольська вулиця
  • Стахановський 4-й провулок — Школярський провулок
  • Суворовська 9-та вулиця — Квітки-Основ’яненка вулиця
  • Тургенєва вулиця — Андрія Сови вулиця
  • Алея парку Перемоги — Алея Добровольців
  • Алея парку Перемоги — Алея Рятувальників
  • Єлисаветградський провулок — Халайджогло провулок
  • Леваневського провулок — Гонсіоровського провулок
  • Лідерсівський бульвар — Гетьмана Сагайдачного бульвар
  • Льва Толстого площа — Менделе Мойхер-Сфоріма площа
  • Льва Толстого вулиця — Шолом-Алейхема вулиця
  • Посмітного вулиця — Балтиморська вулиця
  • Пролетарський провулок — Іони Отаманського провулок
  • Пушкіна сквер — Рози вітрів сквер
  • Черепанових 2-й провулок — Барвінковий провулок
  • Генерала Доватора вулиця — Хортицька вулиця
  • Горького ім. парк — Марка Твена парк
  • Мічуріна вулиця — Петра Болбочана вулиця
  • Новомосковська дорога — Чигиринська вулиця
  • Онезька вулиця— Евлії Челебі вулиця
  • Пестеля вулиця — Саймона Літмана вулиця.

Нагадаємо, раніше одесити не підтримали перейменування парку Горького на парк Дитячих мрій. Також проти перейменування вулиці Якутської у Київському районі Одеси на честь Ігоря Бедзая висловилися рідні Героя та Командування Військово-Морських Сил України. На думку військових, невелика вуличка Якутська не відповідає статусу звання Героя України.

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