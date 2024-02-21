Новости Одессы и Одесской области

«Украинским героям — большие улицы»: в Одессе не согласны с переименованием улиц

«Украинским героям — большие улицы»: в Одессе не согласны с переименованием улиц

Сегодня, 21 февраля, сессия Одесского горсовета началась с пикета. Представители одесского ветеранского движения собрались на Думской площади с требованием присвоить большим одесским улицам имена погибших Героев Украины.

На сегодняшней сессии на голосование вынесут вопрос о переименовании одесских улиц и парков. Утром ативисты принесли к мэрии баннер с именами погибших Геров, в честь которых по их мнению  должны быть названы следующие улицы Одессы:

  • ул. Генерала Бочарова в честь Владислава Бувалкина,
  • ул. Генерала Петрова в честь Дениса Максишко,
  • ул. Жуковского в честь Виталия Блажко,
  • ул. Черняховского в честь Артура Савельева,
  • ул. Посмитного в честь Евгения Танцюры,
  • проспект Гагарина – в честь Игоря Бедзая.

Читайте также: Родственники и военные высказались против переименования одесской улицы в честь Героя Украины

По словам пикетчиков, предложение о переименовании этих улиц были озвучены депутатам еще 2 августа 2023 года. Тем не менее, только одно из предложений было вынесено на общественное обсуждение — переименование улицы Бочарова на улицу Владислава Бувалкина. Однако на сессии 29 ноября 2023 года за переименование улицы не проголосовали.

Представители ветеранского движения считают, что к процессу переименования улиц нужно подходить осмысленно, особенно, когда речь идет о современных военных.

Участников акции возмущает, что имена героев предложили присвоить небольшим улицам на окраинах Одессы: Махачкалинской — Виталия Блажко, Марии Демченко — Дениса Максишко, Якутской — Игоря Бедзая.

«Мэр пытается топонимическое пространство заполнить нейтральными названиями, такими что и не вашим и не нашим. А имена героев задвинуть на задворки… Мы требуем вынести этот вопрос на общественные обсуждения. Привлечь людей, которые имеют моральное право о говорить о погибших героях – родственников, командование, ветеранское сообщество», — заявил журналистам один из организаторов акции Артем Карташов.

Читайте также: В Одессе создают барьеры для переименования улиц в честь Героев войны: активист

Фото — Думская

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить