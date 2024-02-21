«Украинским героям — большие улицы»: в Одессе не согласны с переименованием улиц

На сегодняшней сессии на голосование вынесут вопрос о переименовании одесских улиц и парков. Утром ативисты принесли к мэрии баннер с именами погибших Геров, в честь которых по их мнению должны быть названы следующие улицы Одессы:

ул. Генерала Бочарова в честь Владислава Бувалкина ,

, ул. Генерала Петрова в честь Дениса Максишко ,

, ул. Жуковского в честь Виталия Блажко ,

, ул. Черняховского в честь Артура Савельева ,

, ул. Посмитного в честь Евгения Танцюры ,

, проспект Гагарина – в честь Игоря Бедзая.

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По словам пикетчиков, предложение о переименовании этих улиц были озвучены депутатам еще 2 августа 2023 года. Тем не менее, только одно из предложений было вынесено на общественное обсуждение — переименование улицы Бочарова на улицу Владислава Бувалкина. Однако на сессии 29 ноября 2023 года за переименование улицы не проголосовали.

Представители ветеранского движения считают, что к процессу переименования улиц нужно подходить осмысленно, особенно, когда речь идет о современных военных.

Участников акции возмущает, что имена героев предложили присвоить небольшим улицам на окраинах Одессы: Махачкалинской — Виталия Блажко, Марии Демченко — Дениса Максишко, Якутской — Игоря Бедзая.

«Мэр пытается топонимическое пространство заполнить нейтральными названиями, такими что и не вашим и не нашим. А имена героев задвинуть на задворки… Мы требуем вынести этот вопрос на общественные обсуждения. Привлечь людей, которые имеют моральное право о говорить о погибших героях – родственников, командование, ветеранское сообщество», — заявил журналистам один из организаторов акции Артем Карташов.

Фото — Думская