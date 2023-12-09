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Одесити наполегливо закликають владу не витрачати мільйони на сумнівні тендери – фоторепортаж із Думської

Одесити наполегливо закликають владу не витрачати мільйони на сумнівні тендери – фоторепортаж із Думської

Сьогодні субота – а значить, час піти «випити кави» на Думську площу біля будівлі мерії Одеси.

Так, для багатьох активних городян ця акція стала традиційною. Але це не просто «кава»: люди не перестають волати до місцевої влади з проханням не витрачати кошти на сумнівні закупівлі, а направити їх на потреби нашої армії.

«Одеське життя» теж не пройшло повз сьогоднішній захід. Ось що пише з цього приводу наш Телеграм-канал:

А ось які фото зробив сьогодні наш кореспондент:

Акція на Думській 9 грудня 2023-2

Акція на Думській 9 грудня 2023-3

Не зовсім цензурно, зате правдиво

Акция на Думской 9 декабря 2023-4

Участники акции на Думской

Трохи замерзлі, але не зламані

Учасники акції на Думській, "Фарш"

Ми пам’ятаємо тебе, «Фарш»

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Редакція ПРОФІЛЬ

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