Одесити наполегливо закликають владу не витрачати мільйони на сумнівні тендери – фоторепортаж із Думської

Так, для багатьох активних городян ця акція стала традиційною. Але це не просто «кава»: люди не перестають волати до місцевої влади з проханням не витрачати кошти на сумнівні закупівлі, а направити їх на потреби нашої армії.

«Одеське життя» теж не пройшло повз сьогоднішній захід. Ось що пише з цього приводу наш Телеграм-канал:

А ось які фото зробив сьогодні наш кореспондент:

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