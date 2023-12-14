Обійшлися без платанів та цукерок: скільки зекономила Одещина на безглуздих тендерах

Про це повідомили в Одеській облдержадміністрації.

На черговому засіданні групи «Прозорість та підзвітність» разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю було розглянуто чергові сумнівні тендери. Зокрема, закупівля іспанських платанів на 100 тисяч, какао на півмільйона та цукерок на 795 тисяч.

Під час цього засідання вдалося скасувати тендерів понад 63 мільйони гривень.

Матеріали зібрані та направлені до правоохоронних органів.

Читайте також: В Одесі готові віддати понад 100 мільйонів на ремонт школи на Успенській

Повідомляється, що за час своєї роботи група заблокувала закупівель на суму 169 млн. гривень, щоб повернути її до бюджетів для більш раціональних видатків. Насамперед – на підтримку наших воїнів.

Робоча група “Прозорість та підзвітність”, яка здійснює контроль за витрачанням та доцільним використанням бюджетних коштів. Також на сайті Одеської ОВА створено розділ “Прозорість та підзвітність”, де висвітлюються підсумки засідань робочої групи.

Нагадаємо, раніше в Одеській області перевірили 2500 тендерів на загальну суму 870 мільйонів гривень. 60 оголошених закупівель на суму понад 100 мільйонів гривень не відповідають вимогам воєнного часу.