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У зруйнованому росіянами Спасо-Преображенському соборі Одеси заклали «камінь відновлення» (фоторепортаж)

У зруйнованому росіянами Спасо-Преображенському соборі Одеси заклали «камінь відновлення» (фоторепортаж)

Сьогодні, 2 квітня 2024 року, мер Одеси Геннадій Труханов заклав символічний камінь відновлення у Спасо-Преображенському соборі, зруйнованому російською ракетою під час обстрілу у липні 2023 року.

Як повідомили у прес-службі одеської мерії, наразі триває відновлення собору. І сьогодні відбулося символічне закладання першої цеглини у стіни південно-східної частини храму, що відбудовуються після влучення російської ракети.

Відновлення одеського собору

Напередодні з обох підвальних поверхів прибрали обвалені конструкції, зміцнили південну стіну головного вівтаря та стабілізували пошкоджені ділянки кладок та міжпідвальне перекриття.

Спасо -Преображенський собор: відновлення

Про те, як виглядав Спасо-Преображенський собор Одеси після «прильоту» в ніч на 23 липня 2023 року, «Одеське життя» розповідала у матеріалі: «Це якийсь сюр!»: Соборна площа після прильоту 23 липня (фоторепортаж)

Як зазначив Геннадій Труханов не було часу чекати, адже можна було втратити ще й те, що залишилося від Собору після попадання ракети. Тому за кошти благодійників та парафіян Одеської єпархії була відновлено дах, а також почалися роботи з відновлення найбільш пошкодженої частини будівлі.

Одеський собор: закладка каменю відновлення

Нагадаємо, в жовтні 2023 року Італія оголосила про допомогу Одесі, а вже у грудні визначила суму коштів допомоги у відновленні Собору.

Камінь відновлення одеського собору

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У ніч на 23 липня 2023 року ворог завдав масштабного удару по історичному центру Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Тоді в результаті атаки в місті було пошкоджено 25 пам’яток архітектури, у тому числі Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Фото прес-служби Одеської міськради

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