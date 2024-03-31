Скільки заробив мер Одеси за 2023 рік – оприлюднено декларацію Труханова

Згідно з документом, у нинішній декларації більше не фігурує вітчим, який був присутнім у деклараціях Труханова за попередні роки. У 2021 році він подарував матері Труханова 11,5 млн гривень, а в 2022 році взяв у неї 200 тисяч доларів. 2023-го, як зазначено в документі, вітчим виплат не робив.

Яку нерухомість володіє Геннадій Труханов

Як зазначається у декларації Труханова за 2023 рік, новим майном минулого року родина мера не отримала. Він, як і раніше, має спільну з матір’ю будинок і земельну ділянку в Одесі, а також власну квартиру, в якій проживає молодша дочка з матір’ю. Крім того, його мати має земельну ділянку у селищі Піщанка Вінницької області.

Доходи мера Одеси за 2024 рік

Із доходів сім’ї Труханова за цей рік зазначено:

293 169 грн – зарплата мера;

388 386 грн – дохід мера від оренди;

63 572 грн – пенсія його матері Марії Труханової;

10731 грн – доход матері від оренди.

Скільки грошей на рахунках у мера Одеси

У 2023 році Геннадій Труханов мав 72 861 грн та 176 тис. доларів готівкою, а також 445 656 грн та 2 526 доларів – на рахунках у банку.

У його матері зазначено 686 140 грн та 502 782 доларів готівкою та 25 979 євро та 33 691 грн на банківських рахунках.

Ще на тему: У Труханова виявилася найменша зарплата серед мерів обласних центрів

У декларації за 2022 рік зазначалося, що Труханов мав автомобіль, орендований для нього старшою дочкою, у 2023 році цього майна немає.

У той же час у мера Одеси залишаються у власності п’ять годин фірм Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet та A. Lange & Sohne. У його матері теж незмінними залишаються годинник Bovet, два кільця, дві пари сережок і підвіска.

Читайте також: Одеські крипточиновники: хто опинився у топі криптовалютних мільйонерів України.