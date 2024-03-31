Скільки заробив мер Одеси за 2023 рік – оприлюднено декларацію Труханова

Міський голова Одеси Геннадій Труханов подав декларацію про прибутки за 2023 рік. Цей документ оприлюднено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Згідно з документом, у нинішній декларації більше не фігурує вітчим, який був присутнім у деклараціях Труханова за попередні роки. У 2021 році він подарував матері Труханова 11,5 млн гривень, а в 2022 році взяв у неї 200 тисяч доларів. 2023-го, як зазначено в документі, вітчим виплат не робив.
Яку нерухомість володіє Геннадій Труханов
Як зазначається у декларації Труханова за 2023 рік, новим майном минулого року родина мера не отримала. Він, як і раніше, має спільну з матір’ю будинок і земельну ділянку в Одесі, а також власну квартиру, в якій проживає молодша дочка з матір’ю. Крім того, його мати має земельну ділянку у селищі Піщанка Вінницької області.
Доходи мера Одеси за 2024 рік
Із доходів сім’ї Труханова за цей рік зазначено:
- 293 169 грн – зарплата мера;
- 388 386 грн – дохід мера від оренди;
- 63 572 грн – пенсія його матері Марії Труханової;
- 10731 грн – доход матері від оренди.
Скільки грошей на рахунках у мера Одеси
У 2023 році Геннадій Труханов мав 72 861 грн та 176 тис. доларів готівкою, а також 445 656 грн та 2 526 доларів – на рахунках у банку.
У його матері зазначено 686 140 грн та 502 782 доларів готівкою та 25 979 євро та 33 691 грн на банківських рахунках.
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У декларації за 2022 рік зазначалося, що Труханов мав автомобіль, орендований для нього старшою дочкою, у 2023 році цього майна немає.
У той же час у мера Одеси залишаються у власності п’ять годин фірм Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet та A. Lange & Sohne. У його матері теж незмінними залишаються годинник Bovet, два кільця, дві пари сережок і підвіска.
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