Новини Одеси та Одеської області

Скільки заробив мер Одеси за 2023 рік – оприлюднено декларацію Труханова

Скільки заробив мер Одеси за 2023 рік – оприлюднено декларацію Труханова

Міський голова Одеси Геннадій Труханов подав декларацію про прибутки за 2023 рік. Цей документ оприлюднено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з документом, у нинішній декларації більше не фігурує вітчим, який був присутнім у деклараціях Труханова за попередні роки. У 2021 році він подарував матері Труханова 11,5 млн гривень, а в 2022 році взяв у неї 200 тисяч доларів. 2023-го, як зазначено в документі, вітчим виплат не робив.

Яку нерухомість володіє Геннадій Труханов

Як зазначається у декларації Труханова за 2023 рік, новим майном минулого року родина мера не отримала. Він, як і раніше, має спільну з матір’ю будинок і земельну ділянку в Одесі, а також власну квартиру, в якій проживає молодша дочка з матір’ю. Крім того, його мати має земельну ділянку у селищі Піщанка Вінницької області.

Доходи мера Одеси за 2024 рік

Із доходів сім’ї Труханова за цей рік зазначено:

  • 293 169 грн – зарплата мера;
  • 388 386 грн – дохід мера від оренди;
  • 63 572 грн – пенсія його матері Марії Труханової;
  • 10731 грн – доход матері від оренди.

Скільки грошей на рахунках у мера Одеси

У 2023 році Геннадій Труханов мав 72 861 грн та 176 тис. доларів готівкою, а також 445 656 грн та 2 526 доларів – на рахунках у банку.

У його матері зазначено 686 140 грн та 502 782 доларів готівкою та 25 979 євро та 33 691 грн на банківських рахунках.

Ще на тему: У Труханова виявилася найменша зарплата серед мерів обласних центрів

У декларації за 2022 рік зазначалося, що Труханов мав автомобіль, орендований для нього старшою дочкою, у 2023 році цього майна немає.

У той же час у мера Одеси залишаються у власності п’ять годин фірм Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet та A. Lange & Sohne. У його матері теж незмінними залишаються годинник Bovet, два кільця, дві пари сережок і підвіска.

Читайте також: Одеські крипточиновники: хто опинився у топі криптовалютних мільйонерів України.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk