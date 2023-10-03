Відновлення Спасо-Преображенського собору: підписано важливий договір

Італія підписала договір з Україною щодо відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі. До процесу залучать визначних італійських реставраторів.

Про це повідомили Одеська міська рада та Одеська ОДА.

Італія має намір відіграти провідну роль у відновленні України та надати свої найкращі напрацювання та досвід у галузі реставрації, захисту та охорони культурної спадщини.

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні запевнив, що до робіт з відновлення історичного центру Одеси буде залучено провідних італійських фахівців.

Італійські колеги зазначили, що вже зараз триває оцінка пошкоджень зруйнованого Спасо-Преображенського собору Одеси.

“Ми є прихильниками вступу України до ЄС і всебічно підтримуватимемо прагнення України стати повноправним членом ЄС”, – наголосив Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки.

Як Росія зруйнувала собор

У ніч на 23 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Одесі та області. Під час ракетної атаки ворог вдарив по Одеській області щонайменше п’ятьма видами ракет усіх видів базування: “Калібри”, “Онікси”, Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні “Іскандер-М”. Від обстрілу постраждала портова інфраструктура, житлові будинки, десятки автомобілів та будівлі у центрі міста.

Пряме влучення ракети припало до центрального вівтаря Спасо-Преображенського собору на Соборній площі, внаслідок чого частково зруйновано будівлю храму, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору.

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