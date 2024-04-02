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В разрушенном россиянами Спасо-Преображенском соборе Одессы заложили «камень восстановления» (фоторепортаж)

В разрушенном россиянами Спасо-Преображенском соборе Одессы заложили «камень восстановления» (фоторепортаж)

Сегодня, 2 апреля 2024 года, мэр Одессы Геннадий Труханов заложил символический камень восстановления в Спасо-Преображенском соборе, разрушенном российской ракетой во время обстрела в июле 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, в настоящее время продолжается восстановление собора. И сегодня состоялась символическая закладка первых кирпичей в стены юго-восточной части храма, отстраиваемые после попадания российской ракеты.

Восстановление одесского собора

Накануне с обоих подвальных этажей убрали обрушенные конструкции, укрепили южную стену главного алтаря и стабилизировали поврежденные кладочные участки и межподвальное перекрытие.

Спасо-Преображенский собор: восстановление

О том, как выглядел Спасо-Преображенский собор Одессы после «прилета» в ночь на 23 июля 2023 года, «Одесская жизнь» рассказывала в материале: «Это какой-то сюр!»: Соборная площадь после «прилета» 23 июля (фоторепортаж)

Как отметил Геннадий Труханов, некогда было ждать, ведь можно было потерять еще и то, что осталось от Собора после попадания ракеты. Поэтому за средства благотворителей и прихожан Одесской епархии была восстановлена крыша, а также начались работы по восстановлению наиболее поврежденной части здания.

Одесский собор: закладка камня восстановления

Напомним, в октябре 2023 года Италия объявила о помощи Одессе, а уже в декабре определила сумму средств помощи в восстановлении Собора.

Камень восстановления одесского собора

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В ночь на 23 июля 2023 года враг нанес масштабный удар по историческому центру Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО. Тогда в результате атаки в городе было повреждено 25 памятников архитектуры, в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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