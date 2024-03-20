Чиїм коштом відновлено дах Спасо-Преображенського собору в Одесі?

Про це йшлося під час наради щодо відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в мерії.

Днями координатор ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі повідомила міській раді про отримання міжнародною організацією траншу 500 тисяч євро від уряду Італії на відновлення собору.

Найближчим часом очікується прибуття до Одеси експертної групи і безпосередньо керівниці офісу ЮНЕСКО в Україні.

“У нас не було часу чекати, адже ми могли втратити ще й те, що залишилося від собору після влучання ракети. Тому за кошти благодійників і парафіян Одеської єпархії було відновлено дах, а також розпочалися роботи з відновлення найбільш пошкодженої частини будівлі”, – зазначив мер Геннадій Труханов.

Повідомляється, що на нараді обговорили всі моменти, які потребують коригування в робочому плані взаємодії з ЮНЕСКО та італійцями щодо собору.

Італійці наразі розглядають більш масштабний довгостроковий формат співпраці з Урядом України щодо відновлення Одеси та системного і комплексного підходу до збереження спадщини через навчання фахівців, розроблення регуляторних документів і стандартів у сфері культурної спадщини.

Як повідомляло “Одеське життя”, Італія планує виділити 45 млн євро на відновлення історичного центру Одеси, який сильно постраждав від російських атак. З них 2 мільйони – підуть на реставрацію Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Італія та Україна підписали угоду про допомогу у проведенні відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.

У листопаді сильні зливи підтопили постраждалий собор, і невідкладні роботи з консервації розпочала Одеська єпархія УПЦ, яка є власником будівлі.

За кошти пожертвувань і донатів було перекрито дах над центральним вівтарем, а також у частині будівлі, де знаходилася Касперівська ікона Божої Матері.