Італія представила план відновлення історичного центру Одеси: коли почнуть

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики за підсумками зустрічі зі спеціальним посланником Міністра закордонних справ Італійської Республіки Давіде Ла Чечіліа та консулом Посольства Італійської Республіки в Україні Стефано Мозером.

План розрахований на три роки, а його загальна вартість становитиме 45 млн євро. Проєкт передбачає:

реставрацію Спасо-Преображенського кафедрального собору,

захист і цифровий облік 52 об’єктів культурної спадщини, що увійшли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та перебувають під загрозою,

розробку майстер-плану для міста, що міститиме рекомендації щодо розвитку Одеси та залучення інших фондів і країн-партнерів до відновлення.

“Щодо Спасо-Преображенського собору першим кроком є відновлення даху, а також закриття вирви, що залишилася від ракети. Ці роботи ми плануємо здійснити до початку зими 2024 року. Уже виділено півмільйона євро на реставрацію даху. Загалом на відновлення церкви ми плануємо спрямувати 2 млн євро”, – сказав Ла Чечіліа.

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Зазначається, що допомогу в реалізації плану відновлення може надати ЮНЕСКО. Зокрема, планується залучення українського представництва організації та створення наглядової ради за участю італійських та українських інституцій, а також ЮНЕСКО.

Нагадаємо, 23 липня 2023 року росіяни вдарили по Одеській області п’ятьма видами ракет. Руйнувань зазнали десятки будівель у центрі Одеси. Пряме влучення ракети припало до центрального вівтаря Спасо-Преображенського собору на Соборній площі, внаслідок чого частково зруйновано будівлю храму, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору.