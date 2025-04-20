Наразі в центрі села кипить робота зі створення нового парку, який буде місцем, де кожен мешканець зможе провести дозвілля, поспілкуватися з друзями та взяти участь у сільських заходах.

Ідею створення сучасного парку підтримали усі керівники фермерських господарств та підприємці села, які виділили кошти на закупівлю будівельних матеріалів та саджанців.

Наразі на місці майбутнього парку вже спланована територія, розмічені місця для доріжок, облаштовується центральна клумба, висаджуються саджанці.

Крім того, вздовж тротуарних доріжок заплановано встановити лавки та ліхтарі. А в майбутньому в парковій зоні з’являться бесідки, літня естрадна сцена та ігровий майданчик.

До речі, висаджувати дерева та квіти зібралися багато жителів села – колектив місцевого ліцею, працівники культури та старостату, активні мешканці.

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