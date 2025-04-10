Про це повідомив депутат Одеської міськради Олександр Славський, посилаючись на відповідь земельного та юридичного департаментів.

У документі йдеться, що 24,5 га історичного парку ще з 2010 року перебували в оренді у ТОВ «Центр “Катюша”. Орендний договір було укладено строком на 49 років «для оздоровчих та рекреаційних цілей»

28 жовтня 2024 року мерія подала позов до суду з вимогою розірвати договір і стягнути з орендаря 8,4 мільйона гривень, які той заборгував місту.

13 березня 2025 року Господарський суд Одеської області повністю задовольнив вимоги Одеської міськради і вирішив:

▪️ стягнути з «Катюші» понад 8,4 млн грн боргу за оренду. До цієї суми включено також інфляційні втрати та пеню.

▪️ розірвати договір оренди землі;

▪️ повернути земельну ділянку територіальній громаді Одеси.

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