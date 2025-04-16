Пасхальное дерево в одесском парке Шевченко
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Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич і опублікувала кілька яскравих фото.

Одеська Алея Героїв напередодні Великодня

«Невдовзі така краса з’явиться ще на кількох локаціях. Іграшки, здебільшого, виготовлені нашими учнями, педагогами та батьками, навіть найменші, вихованці садочків, старались… Саме тому, напевно, ці прикраси такі теплі на дотик», – написала вона у себе на Facebook.

Великоднє дерево в одеському парку

Олена Буйневич також нагадала, що звичай прикрашати Великодні дерева став для одеситів гарною та доброю традицією. І вже незабаром Великодні дерева «розквітнуть» у міських парках, біля Білої Акації, а також поблизу шкіл.

«Нехай радують містян до свята, а після нього прикраси можна буде забрати собі на памʼять і на щастя», – додала очільниця департаменту освіти.

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