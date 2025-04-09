студенти ОЮА
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Як повідомили в зоопарку, 8 квітня близько 20 студентів факультету журналістики юракадемії допомагали прибирати територію і фарбувати вольєри.

студенти ОЮА

студенти ОЮА

Нагадаємо, згідно з розпорядженням Кабміну від 12 лютого 2025 року Одеську юракадемію планують реорганізувати і включити до складу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Наразі Київський окружний адміністративний суд призупинив реорганізацію Національного університету «Одеська юридична академія» до завершення судових спорів.

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