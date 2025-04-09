Як повідомили в зоопарку, 8 квітня близько 20 студентів факультету журналістики юракадемії допомагали прибирати територію і фарбувати вольєри.
Нагадаємо, згідно з розпорядженням Кабміну від 12 лютого 2025 року Одеську юракадемію планують реорганізувати і включити до складу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
Наразі Київський окружний адміністративний суд призупинив реорганізацію Національного університету «Одеська юридична академія» до завершення судових спорів.
Читайте також: Ліквідація Одеської юракадемії: голова освітнього комітету відповів на важливі питання