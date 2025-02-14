Парк Марка Твена
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Звісно, в місті різдвяно-новорічне вбрання потроху змінилось на купу різноколірних серденьок, на кульки, квіти й вічне «I love you». Бо ж зимові свята ще не закінчились. У нас ще у лютому є День Святого Валентина.

І хоча часи важкі, і повітряні тривоги лунають, мов шалені, і знов вчитуємось в новини (це шахеди чи балістика?), все одно саме час освідчитись у коханні. Що і зробив відомий одеський парк Марка Твена.

Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена

Сюди зараз бажано прийти коли сутінки створюють особливу атмосферу: все переливається чарівними вогниками, і все зараз нагадує про День закоханих.

― Таку красу створили, ― почула, коли сама милувалась усіма цими серденьками, вогниками, кульками самих теплих кольорів і всім таким іншим, що зробило все подібним до казки. Казки, що оживає на очах.

Ви ж тільки придивіться: навіть маленька кав’ярня обіцяє каву, зроблену з любов’ю, навіть блакитні лебеді виглядають так, наче бачиш закохані серця.

Тут все освідчується вам в коханні ― не зважаючи ні на що…

Фото авторки

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