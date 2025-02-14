Звісно, в місті різдвяно-новорічне вбрання потроху змінилось на купу різноколірних серденьок, на кульки, квіти й вічне «I love you». Бо ж зимові свята ще не закінчились. У нас ще у лютому є День Святого Валентина.

І хоча часи важкі, і повітряні тривоги лунають, мов шалені, і знов вчитуємось в новини (це шахеди чи балістика?), все одно саме час освідчитись у коханні. Що і зробив відомий одеський парк Марка Твена.

Сюди зараз бажано прийти коли сутінки створюють особливу атмосферу: все переливається чарівними вогниками, і все зараз нагадує про День закоханих.

― Таку красу створили, ― почула, коли сама милувалась усіма цими серденьками, вогниками, кульками самих теплих кольорів і всім таким іншим, що зробило все подібним до казки. Казки, що оживає на очах.

Ви ж тільки придивіться: навіть маленька кав’ярня обіцяє каву, зроблену з любов’ю, навіть блакитні лебеді виглядають так, наче бачиш закохані серця.

Тут все освідчується вам в коханні ― не зважаючи ні на що…

Фото авторки

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