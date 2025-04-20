строительство парка
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Сейчас в центре села кипит работа по созданию нового парка, который станет местом, где каждый житель сможет провести досуг, пообщаться с друзьями и поучаствовать в сельских мероприятиях.

строительство парка
В центре Виноградовки кипит работа по созданию нового парка.

Идею создания современного парка поддержали все руководители фермерских хозяйств и предприниматели села, которые выделили средства на закупку строительных материалов и саженцев.

На месте будущего парка уже спланирована территория, размечены участки под дорожки, обустраивается центральная клумба, высаживаются саженцы.

парк в Виноградовке
Обустраивается центральная клумба будущего парка.

Кроме того, вдоль тротуарных дорожек планируется установить скамейки и фонари. А в будущем в парковой зоне появятся беседки, летняя эстрадная сцена и игровая площадка.

Кстати, высаживать деревья и цветы собрались многие жители села – коллектив местного лицея, работники культуры и старостатa, активные жители.

парк в Виноградовке
Вдоль тротуарных дорожек парка планируется установить скамейки и фонари.

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