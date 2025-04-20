Сейчас в центре села кипит работа по созданию нового парка, который станет местом, где каждый житель сможет провести досуг, пообщаться с друзьями и поучаствовать в сельских мероприятиях.

Идею создания современного парка поддержали все руководители фермерских хозяйств и предприниматели села, которые выделили средства на закупку строительных материалов и саженцев.

На месте будущего парка уже спланирована территория, размечены участки под дорожки, обустраивается центральная клумба, высаживаются саженцы.

Кроме того, вдоль тротуарных дорожек планируется установить скамейки и фонари. А в будущем в парковой зоне появятся беседки, летняя эстрадная сцена и игровая площадка.

Кстати, высаживать деревья и цветы собрались многие жители села – коллектив местного лицея, работники культуры и старостатa, активные жители.

Читайте также: