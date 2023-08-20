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В Одесі закуплять саджанці дерев на 6 млн гривень

В Одесі закуплять саджанці дерев на 6 млн гривень

В Одесі комунальне підприємтсво “Міськзелентрест” оголосило тендер на шість мільйонів гривень для закупівлі саджанців дерев. Про це стало відомо з сайту держзакіпівель Prozorro.

Замовником виступило КП “Місьзелентрест”. Там планують закупити 226 саджанців багаторічних рослин для доброустрою міста. Подати пропозицію можна з 16 по 24 серпня.

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Серед списку закупівлі зустрічаються такі види дерев як колоновидні граби, ягідні тиси у формі кулі, конуса та спіралі, кедр Гімалайський, вишня дрібнопильчаста та інші рослини. Постачання рослин має бути здійснене автомобільним транспортом.

Нагадаємо, що жительБілгород-Дністровського району, якого спіймали у нацпарку «Тузловські лимани» з дровами в авто, постане перед судом. за незоконну порубку дерев.

Фото: Prozorro

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