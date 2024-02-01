У лікарні помер поранений молодий боєць з Одеської області

24-річний Захисник України з Вилкового Ізмаїльського району Тимофій Ройбу помер у лікарні внаслідок отриманого поранення на сході країни.
Про трагедію повідомили у виконкомі Вилківської громади.
Поранення Тимофій отримав під час виконання бойового завдання на сході країни. Військовий провів останні дні життя в лікарні міста Кропивницький, де його лікували після поранення.
Читайте також: На Херсонщині загинув 27-річний захисник з Одещини
“Тимофій був вірний військовій присязі, запекло протистояв ворогу, чітко виконував поставлені бойові накази, сміливо рвався в бій і вірив у перемогу. Вилківська міська рада та мешканці громади висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Найкращі йдуть захищати Батьківщину, тримають мирне небо над нами”, – зазначають у Вилківській громаді.
Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом воїна на рідній Вилківській землі буде повідомлено пізніше.
Ще новини Одеси на тему:
- На фронті загинула штаб-сержант із міноментної бригади тероборони Одеси;
- Після поранення повернувся на «нуль»: на фронті загинув доброволець із Одеської області;
- Сапер з Одеської області загинув на Херсонщині.