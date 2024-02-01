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У лікарні помер поранений молодий боєць з Одеської області

У лікарні помер поранений молодий боєць з Одеської області

24-річний Захисник України з Вилкового Ізмаїльського району Тимофій Ройбу помер у лікарні внаслідок отриманого поранення на сході країни.

Про трагедію повідомили у виконкомі Вилківської громади.

Поранення Тимофій отримав під час виконання бойового завдання на сході країни. Військовий провів останні дні життя в лікарні міста Кропивницький, де його лікували після поранення.

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“Тимофій був вірний військовій присязі, запекло протистояв ворогу, чітко виконував поставлені бойові накази, сміливо рвався в бій і вірив у перемогу. Вилківська міська рада та мешканці громади висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Найкращі йдуть захищати Батьківщину, тримають мирне небо над нами”, – зазначають у Вилківській громаді.

Про дату та час зустрічі автомобіля з тілом воїна на рідній Вилківській землі буде повідомлено пізніше.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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