На фронті загинула штаб-сержантка з бригади тероборони Одеси

На Херсонщині загинула 31-річна штаб-сержантка мінометної бригади з 126-ї окремої бригади територіальної оборони м. Одеса Ганна Сторожук з позивним “Квітка”. Про це повідомила пресслужба 126-ї бригади.

27 серпня 2023 року поблизу села Вірівка Херсонської області Ганна Сторожук з чоловіком потрапила під обстріл російської армії. Чоловік Ганни отримав поранення та перебуває в лікарні.

Похорон відбудеться в суботу 2 вересня, повідомили в Балтській територіальній громаді. Про час та адресу повідомлять пізніше.

Нагадаємо, що у бою проти російських окупантів загинув стрілець піхотної роти з Одещини Сергій Байков. У понеділок, 28 серпня, Ізмаїл попрощався із героєм.

Фото: 126-а бригада тероборони Одеси