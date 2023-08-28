Після поранення повернувся на “нуль”: на фронті загинув доброволець з Одеської області

У бою проти російських окупантів загинув стрілець піхотної роти з Одещини Сергій Байков. У понеділок, 28 серпня, Ізмаїл попрощався із героєм.

Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Сергій Байков працював слюсарем. Обмежено придатний до військової служби за станом здоров’я він міг залишитися вдома. Але на початку війни пішов у військкомат – і вже 15 березня 2022 року став на захист рідної землі. У бою військовослужбовець отримав поранення.

Якийсь час рідні навіть не підозрювали, що він був на фронті. На запитання “Ти як?” Сергій відповідав: “Все ок”. Тільки після поранення рідні довідалися і сестра приїхала до нього у лікарню. Вони багато говорили про плани після Перемоги.

Після лікування Сергій вирішив повернутись на “нуль”. А 23 серпня стрілець піхотної роти солдатів Сергій Володимирович Байков загинув у бою.

У нього залишилися син та дочка.

Сергія поховали сьогодні, 28 серпня, на Алеї слави на Новому цвинтарі в Ізмаїлі.