Новини Одеси та Одеської області

Після поранення повернувся на “нуль”: на фронті загинув доброволець з Одеської області

Після поранення повернувся на “нуль”: на фронті загинув доброволець з Одеської області

У бою проти російських окупантів загинув стрілець піхотної роти з Одещини Сергій Байков. У понеділок, 28 серпня, Ізмаїл попрощався із героєм.

Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Сергій Байков працював слюсарем. Обмежено придатний до військової служби за станом здоров’я він міг залишитися вдома. Але на початку війни пішов у військкомат – і вже 15 березня 2022 року став на захист рідної землі. У бою військовослужбовець отримав поранення.

Якийсь час рідні навіть не підозрювали, що він був на фронті. На запитання “Ти як?” Сергій відповідав: “Все ок”. Тільки після поранення рідні довідалися і сестра приїхала до нього у лікарню. Вони багато говорили про плани після Перемоги.

Після лікування Сергій вирішив повернутись на “нуль”. А 23 серпня стрілець піхотної роти солдатів Сергій Володимирович Байков загинув у бою.

У нього залишилися син та дочка.

Сергія поховали сьогодні, 28 серпня, на Алеї слави на Новому цвинтарі в Ізмаїлі.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати