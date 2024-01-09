На Херсонщині загинув 27-річний захисник з Одещини

Про це повідомили на facebook-сторінці Березівської міської ради.

Олександр Миколайович Трошин, 17.11.1996 року народження, загинув 5 січня під час виконання бойового завдання біля с. Кринки Херсонської області.

Щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль втрати та низько схиляємо голови у скорботі та шані перед світлою пам’яттю Воїна, –

висловлюють слова скорботи рідним та близьким Олександра.

Завтра, 10 січня, захисник, який мужньо боронив Україну від ворога, повертається додому “на щиті”.

Мешканців громади просять долучитися до створення живого коридору, аби достойно провести в останню путь загиблого героя.

Зустріч захисника відбудеться 10 січня о 9.15 у м. Березівка.

Прощання та церемонія поховання з Олександром Трошиним відбудеться о 10.30 в селі Чорногірка.

Проведімо нашого Героя в останню путь гідно! Він віддав своє життя за Україну, за кожного з нас, –

наголосили у міськраді Березівки.