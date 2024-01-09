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На Херсонщині загинув 27-річний захисник з Одещини

На Херсонщині загинув 27-річний захисник з Одещини

У селі Чорногірка Березівського району завтра, 10 січня 2024 року, живим коридором проведуть в останню путь 27-річного захисника України Олександра Трошина.

Про це повідомили на facebook-сторінці Березівської міської ради.

Олександр Миколайович Трошин, 17.11.1996 року народження, загинув 5 січня під час виконання бойового завдання біля с. Кринки Херсонської області.

Щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль втрати та низько схиляємо голови у скорботі та шані перед світлою пам’яттю Воїна, –

висловлюють слова скорботи рідним та близьким Олександра.

Завтра, 10 січня, захисник, який мужньо боронив Україну від ворога, повертається додому “на щиті”.

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Мешканців громади просять долучитися до створення живого коридору, аби достойно провести в останню путь загиблого героя.

Зустріч захисника відбудеться 10 січня о 9.15 у м. Березівка.

Прощання та церемонія поховання з Олександром Трошиним відбудеться о 10.30 в селі Чорногірка.

Проведімо нашого Героя в останню путь гідно! Він віддав своє життя за Україну, за кожного з нас, –

наголосили у міськраді Березівки.

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