Сапер із Одеської області загинув на Херсонщині

Сумна звістка знову прийшла до Березівської громади Одеської області: 21 серпня 2023 року на Херсонщині, захищаючи нашу землю від рашистських окупантів, загинув мешканець села Златоустове Валерій Вітюк. Він був сапером інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Березовської міськради.
Прощання з полеглим воїном відбудеться завтра, в неділю, 27 серпня. Жителів міста Березівки просять о 9:15 приєднатися до «живого коридору» подяки, яким земляки зустрінуть свого Героя, від майдану Шевченка до вулиці Героїв України (Пушкінська).
До «коридора» також можуть приєднатися і мешканці населених пунктів Гуляївського округу та села Вікторівка.
Церемонія прощання із Захисником відбудеться з 11:00 у селі Златоустове, вул. Перемоги, 23.
Інші новини Одеси на тему:
- Троє військовослужбовців з Одеської області загинули на фронті;
- На фронті загинув навідник з Одеси;
- На фронті у час артобстрілу загинув військовий із Одеської області.
Фото з Facebook-сторінки Березовської міськради