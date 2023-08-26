Сапер із Одеської області загинув на Херсонщині

Сумна звістка знову прийшла до Березівської громади Одеської області: 21 серпня 2023 року на Херсонщині, захищаючи нашу землю від рашистських окупантів, загинув мешканець села Златоустове Валерій Вітюк. Він був сапером інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Березовської міськради.

Прощання з полеглим воїном відбудеться завтра, в неділю, 27 серпня. Жителів міста Березівки просять о 9:15 приєднатися до «живого коридору» подяки, яким земляки зустрінуть свого Героя, від майдану Шевченка до вулиці Героїв України (Пушкінська).

До «коридора» також можуть приєднатися і мешканці населених пунктів Гуляївського округу та села Вікторівка.

Церемонія прощання із Захисником відбудеться з 11:00 у селі Златоустове, вул. Перемоги, 23.

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Фото з Facebook-сторінки Березовської міськради