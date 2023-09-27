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Тарифи на газ і світло в Україні можуть підняти найближчим часом: подробиці

Тарифи на газ і світло в Україні можуть підняти найближчим часом: подробиці

Україна готова розглянути підвищення тарифів на газ та електрику для населення. Також у бюджеті на 2024 рік заплановано суму для виплати субсидій.

Про це під час телемарафону Єдині новини повідомила міністр соцполітики Оксана Жолнович.

За її словами, США рекомендують розморозити підвищення тарифів, щоб забезпечити енергокомпаніям фінансову стійкість.

Нагадаємо, що на цей час тариф на підвищення газу «заморожений» до кінця воєнного стану. Також у липні цього року скасували підвищення тарифу на воду. Але з 1 червня зріс тариф на електроенергію.

Оксана Жолнович також пояснила, що за підвищення тарифів у держави буде можливість балансувати зростання цін субсидією.

Ми готові до цього. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам автоматично тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно (отримання допомоги відразу за фактом виникнення права, не звертаючись за ними самостійно, — прим. ред.). У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд гривень на субсидії», –

повідомила Жолнович.

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