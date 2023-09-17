Нічний транспорт в Одесі: як ходитимуть трамваї та тролейбуси – розклад

З вечора неділі, 17 вересня 2023 року, в Одесі починають курсувати нічний електротранспорт – два трамваї та один тролейбус.

Про те, як і коли буде курсувати нічний транспорт, розповіли в мерії міста.

Трамвайний маршрут № 26/7 сполученням «площа Старосінна – 11-та станція Люсдорфської дороги» – відправлення від пл. Старосiнної до 11-ї станції Люфсдорської дороги о 23:00, 00:30, 02:00 та 03:30.

Трамвайний маршрут №7 сполученням «пл. Старосінна – вул. Паустовського» – відправлення від пл. Старосiнної до вул. Паустовського о 23:00, 00:30, 02:00, 03:30.

Тролейбусний маршрут №8 сполученням «Залізничний вокзал – завод Суперфосфатний» – відправлення від Привокзальної площі о 23:00, 00:30, 02:00 та 03:30.

Раніше повідомлялося, що в Одесі з 18 вересня працюватиме нічний електротранспорт – трамвай №7 та тролейбус №8. Вони мають забезпечити перевезення пасажирів, які прибувають на автовокзал міжнародними автобусними рейсами.

Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня в Одесі відновили рух трамваїв №7, №13 та №27, який раніше був змінений та призупинений через аварію в районі площі Толбухіна.