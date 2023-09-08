Де та коли в Одесі можна купити проїзні талони на електротранспорт

Проїзні квитки на місяць продаються в період з 25 числа поточного місяця до 10 числа наступного в диспетчерських пунктах.
Про це повідомили у КП “Одесміськелектротранс”.
Протягом місяця можна придбати проїзні квитки строком на 7, 10, 15 днів та квартал у диспетчерських пунктах:
- «Старосенна площа», вул. Старосінна 1,
- «Куликове поле», Куликове поле 1/1,
- «ЦПКіВ ім.Шевченка, вул. Базарна 1-А/1,
- “Чорноморського козацтва”, вул. Чорноморського козацтва 1/1,
- “Паустовського”, вул. Добровольського 159,
- “Херсонський сквер”, вул. Балківська 1/1,
- “Тираспольська”, вул. Ніжинська 77/79,
- “І. Рабіна”, вул. І. Рабіна 26/1,
- “Інглезі”, вул. Інглезі 9-А-1,
- “Застава-1”, вул. Степова 6/1,
- “Суперфосфатний завод”, вул. Хімічна 2/1,
- “Аркадія”, вул. Генуезька (кільце),
- “11 ст. л. дороги”, вул. Вавілова. 77,
- “Архітекторська” вул. Ак. Корольова, 85-а.
Каси працюють з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00), п’ятниця – субота з 8:00 до 16:00.
Ціни на проїзні талони (грн)
на 7 днів
- Трамвай – 64
- Тролейбус – 64
- Трамвай-тролейбус – 84
На 10 днів
- Трамвай – 84
- Тролейбус – 84
- Трамвай-тролейбус – 120
На 15 днів
- Трамвай – 120
- Тролейбус – 120
- Трамвай-тролейбус – 180
На місяць
- Трамвай – 240
- Тролейбус – 240
- Трамвай-тролейбус – 350
На квартал
- Трамвай – 720
- Тролейбус – 720
- Трамвай-тролейбус – 950
Для школярів на місяць
- Трамвай – 60
- Тролейбус – 60
- Трамвай-тролейбус – 80
Для студентів на місяць
- Трамвай – 120
- Тролейбус – 120
- Трамвай-тролейбус – 170
Нагадаємо, влада маршрутом трамваїв № 5 і 17 запустила автобуси в режимі руху “маршрутне таксі”. Проте автобусний маршрут №5т не виправдав очікувань одеситів.